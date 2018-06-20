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Комитет Рады по вопросам региональной политики поддержал переименование двух областей Украины
20.06.2018 16:55
Комитет Рады по вопросам региональной политики поддержал переименование двух областей Украины
Теперь решение должен принять Комитет по вопросам правовой политики
Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления поддержал предложение переименовать Днепропетровскую область на Сичеславскую, а Кировоградскую - в Кропивницкую.
Комитет Рады по вопросам региональной политики поддержал переименование двух областей Украины Фото: google.com

Об этом сообщил секретарь комитета, депутат от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, пишет "Общественное".

По его словам, Комитет в целом поддержал предложение, замечаний не было.

Теперь решение должен принять Комитет по вопросам правовой политики.

Напомним, 14 июля 2016 года Верховная Рада переименовала город Кировоград на Кропивницкий. Также Рада переименовала Днепропетровск на ДнепрПереименование городов произошло в пределах декоммунизации.

В апреле 2018 группа народных депутатов внесла в Верховную Раду законопроект №8329 о переименовании Днепропетровской области на СичеславскуюВ мае в Верховную Раду внесли законопроект №8380 относительно переименования Кировоградской области.

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