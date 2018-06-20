Группа ICU в очередной раз заняла первую позицию в рэнкинге торговцев ОВГЗ на биржевом и внебиржевом рынках страны по итогам 2017 года, сообщило информационного агентство Cbonds. Этот материал можно прочитать и на украинском языке ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом Фото: icu.ua По сравнению с результатами прошлого года, ICU увеличила свою долю рынка по количеству сделок с 34,7% до 37,56%, а по объему сделок группа увеличила показатель на 11%, достигнув 35,85% от общей доли рынка."Лидерам рэнкинга торговцев ОВГЗ действительно есть чем гордиться, т.к. совершенно конечно, что именно этот сегмент остается базовым для национального рынка капитала… На фоне прочих сегментов рынка капитала, госбумаги остаются наиболее значимым и рынкообразующим инструментом, привлекательным для инвесторов и финансовых посредников. Как следствие, лидерство на рынке ОВГЗ обуславливает и лидерство на национальном фондовом рынке в целом", – прокомментировал итоги рэнкинга глава Совета СРО АУФТ Алексей Петрашко."И в нашей ежедневной деятельности, и по результатам торгов за год мы видим, что все больше физ.лиц и компаний в Украине отдают предпочтение ОВГЗ. Одни заменяют облигациями депозиты, другие – просто диверсифицируют свои вложения. Причина проста – доходность облигаций на уровне, а в некоторых случаях и выше депозитов, а их надежность гарантирована государством, поскольку эмитентом ОВГЗ выступает Министерство финансов Украины. А именно надежности вложений украинцы стали уделять первостепенное внимание после выведения с рынка массы неплатежеспособных и "карманных" банков", – отметил управляющий партнер ICU Константин Стеценко.Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более 500 млн долларов.Владельцем компании является ее топ-менеджмент. Управляющие партнеры ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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