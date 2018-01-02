Число погибши в результате массовых антиправительственных протестов в Иране за сутки возросло в два раза — до 20 человек.

Об этом сообщает со ссылкой на государственное телевидение Ирана, передает издание Апостроф.

В частности, шесть человек были убиты при попытке штурма полицейского участка с целью похитить оружие.

Кроме этого, в городе Хомейнишехр были убиты 11-летний мальчик и 20-летний парень. Также говорится о гибели в городе Неджефабад челна Корпуса Стражей Исламской революции. Отмечается, что все три человека были убиты из охотничьих ружей, которые довольно распространены между жителей сельских регионов Ирана.

Напомним, недавно президент Ирана Хасан Рухани впервые выступил с публичным заявлением после начала массовых протестов.

На заседании правительства, которое проходило 31 декабря, Роухани осудил проявления насилия и повреждения общественной собственности. При этом он призвал власти страны «создавать возможности для законной критики и протестов». По его словам, Иран – свободная страна, граждане которой имеют право на свое мнение.

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