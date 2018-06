Один из основателей легендарной группы The Beatles Пол Маккартни заявил, что выпустит первый за последние четыре года альбом. Об этом сообщает The Guardian . Незадолго до релиза он выпустил двойной сингл, в который вошли песни "I Don't Know" и "Come On To Me", являющиеся медленной балладой и бодрой рок-композицией. Эти же синглы попадут в альбом, которй осенью 2018 года выпустит лейбл Capitol Records. Известно, что на данный момент последний в дискографии Маккартни альбом вышел в 2013 году. Тогда он поднялся до третьего места в музыкальных чартах Соединенных Штатах Америки и Британии. Как сообщал svodka.net ранее, в Японии у одного из известных фотографов были обнаружены более 60 ранее не обнародованных фотографий легендарной британской группы The Beatles . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



