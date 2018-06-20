Партнеры, которые нередко очень стараются быть хорошими любовниками, тратят уйму времени на изучение новых техник, а на практике получают скучный секс.

Чтобы наслаждаться интимной близостью, недостаточно удовлетворять физиологические потребности, считает психиатр и сексопатолог Стивен , пишет со ссылкой на портал .

"Обычно техники направлены на то, чтобы дать что-то, а ваше сексуальное эго о принципе "отдавать" вообще понятия не имеет. Вы видели, как мать любуется маленькой стопой своего новорожденного ребенка? От этого любования она получает абсолютно личное, эгоистическое удовольствие, но ребенок, которым любуются, растет уверенным в том, вселенная счастлива от того, что он существует. У сексуального удовольствия тот же эгоистичный элемент. Целуйте и касайтесь вашего партнера не потому, что это может быть ему приятно, а потому что это приятно вам", – отмечает .

Сексуальный эгоизм дает большее ощущение близости, чем сексуальная щедрость, считает психиатр. Если вы наслаждаетесь вашим партнером и берете на себя ответственность за собственное возбуждение, то же самое может сделать и он.

"При этом я не утверждаю, что все формы сексуального эгоизма годятся — мы тут говорим об глубокой связи, о близости двух людей. Не думайте, что сконцентрироваться в сексе на своих переживаниях — плохо. Просто написать статью в духе "10 трюков в постели, которые сведут его с ума" намного проще, чем объяснить людям необходимость осознавать собственные ощущения", – добавил сексопатолог.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира