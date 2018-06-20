Комитет Верховной Рады Украины по правовой политике и правосудия
поддержал законопроект о создании Высшего Антикоррупционного суда.
Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ВРУ.
Так, 17 членов Комитета проголосовали "за", один воздержался.
Законопроект поддержали за основу и в целом.
Законопроектом предлагается создать Высший антикоррупционный суд по
местонахождению в городе Киеве и поручить Кабинету Министров
Украины обеспечить финансирование мероприятий, связанных с его
образованием и деятельностью.
Комитет также рассмотрел проект Закона о внесении изменений в Закон
Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием
Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде". По результатам
обсуждения члены Комитета 16 голосами "за" поддержали законопроект
и рекомендуют Верховной Раде принять его за основу.
Напомним, вчера Верховная Рада не включила в повестку дня
президентский законопроект о создании Антикоррупционного
суда.
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