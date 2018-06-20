Назначение Жебривского аудитором НАБУ не соответствует критериям закона о бюрю, - Сытник В Жебривского отсутствует международный опыт Назначение Павла Жебривского на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины не отвечает критериям положений закона о бюро. Фото: из свободных источников "Он не отвечает критериям, определенным статьей 26 закона о НАБУ", - сообщил председатель НАБУ Артем Сытник в комментарии "Украинским новостям". В соответствии со статьей 26 закона о НАБУ, аудит проводит комиссия внешнего контроля в составе трех членов. Президент, Верховная Рада и Кабинет министров ежегодно определяют по одному члену комиссии из числа лиц, имеющих значительный опыт работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или в международных организациях, обладающих необходимыми знаниями и навыками для проведения такой оценки (аудита), а также имеют безупречную деловую репутацию. Сытник отмечает, что в Жебривского отсутствует международный опыт. Напомним, Президент Украины Петр Порошенко назначил Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро. Антикоррупционные организации в суде будут обжаловать назначение Жебривского аудитором НАБУ

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