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Назначение Жебривского аудитором НАБУ не соответствует критериям закона о бюрю, - Сытник
20.06.2018 17:05
Назначение Жебривского аудитором НАБУ не соответствует критериям закона о бюрю, - Сытник
В Жебривского отсутствует международный опыт
Назначение Павла Жебривского на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины не отвечает критериям положений закона о бюро.
Назначение Жебривского аудитором НАБУ не соответствует критериям закона о бюрю, - Сытник Фото: из свободных источников

"Он не отвечает критериям, определенным статьей 26 закона о НАБУ", - сообщил председатель НАБУ Артем Сытник в комментарии "Украинским новостям". 

В соответствии со статьей 26 закона о НАБУ, аудит проводит комиссия внешнего контроля в составе трех членов. Президент, Верховная Рада и Кабинет министров ежегодно определяют по одному члену комиссии из числа лиц, имеющих значительный опыт работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или в международных организациях, обладающих необходимыми знаниями и навыками для проведения такой оценки (аудита), а также имеют безупречную деловую репутацию.

Сытник отмечает, что в Жебривского отсутствует международный опыт.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко назначил Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро.

  • Антикоррупционные организации в суде будут обжаловать назначение Жебривского аудитором НАБУ
  • Порошенко назначил экс-главу Донецкой ВГА Жебривского аудитором НАБУ
  • Порошенко освободил Жебривского с должности председателя Донецкой областной ВЦА

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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