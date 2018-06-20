|Назначение Жебривского аудитором НАБУ не соответствует критериям закона о бюрю, - Сытник
|20.06.2018 17:05
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В Жебривского отсутствует международный опытНазначение Павла Жебривского на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины не отвечает критериям положений закона о бюро.
Фото: из свободных источников
"Он не отвечает критериям, определенным статьей 26 закона о НАБУ", - сообщил председатель НАБУ Артем Сытник в комментарии "Украинским новостям".
В соответствии со статьей 26 закона о НАБУ, аудит проводит комиссия внешнего контроля в составе трех членов. Президент, Верховная Рада и Кабинет министров ежегодно определяют по одному члену комиссии из числа лиц, имеющих значительный опыт работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или в международных организациях, обладающих необходимыми знаниями и навыками для проведения такой оценки (аудита), а также имеют безупречную деловую репутацию.
Сытник отмечает, что в Жебривского отсутствует международный опыт.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко назначил Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро.