Комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Члены комитета рассмотрели проект закона во время заседания в среду, 20 июня. 17 членов Комитета проголосовали за законопроект, один воздержался. Законопроект поддержали за основу и в целом.

Также Комитет рассмотрел проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины "О Высшем антикоррупционный суд".

По результатам обсуждения члены Комитета 16 голосами "за" поддержали законопроект и рекомендуют Верховной Раде принять его за основу.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в четверг, 14 июня, в Украине вступил в действие закон "О Высшем антикоррупционном суде" .

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