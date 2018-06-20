|Курникова и Иглесиас обнародовали снимки своих детей
|20.06.2018 17:09
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#Россия #worldcup2018 #GoRussiaПубликация от * Anna * Аня (@annakournikova) 14 Июн 2018 в 9:29 PDT
Подобную фотографию опубликовал и супруг Курниковой, певец Энрике Иглесиас.
#worldcup #spain #portugalПубликация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 15 Июн 2018 в 12:50 PDT
Курникова и Иглесиас сопроводили посты хештегом "Чемпионат мира".Курникова родила двух близнецов 16 декабря 2017 года. Новорожденным мальчику и девочке дали имена Николас и Люси.Курникова и Иглесиас познакомились на съемках клипа певца на песню Escape. Их роман длится более 15 лет.
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