|Юлия Тимошенко заявила, что будет баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году
|20.06.2018 17:10
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Тимошенко отметила, что в случае своей победы проведет референдум для принятия новой Конституциируководитель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что будет баллотироваться на выборах президента Украины в 2019 году.
Фото: news.liga.net
Об этом Тимошенко заявила во время видеоконференции на Facebook.
"Я буду баллотироваться на пост президента Украины", - заявила Тимошенко.
Она отметила, что в случае своей победы проведет референдум для принятия новой Конституции.
Напомним, прежний вице-премьер-министр Украины Роман Бессмертный заявил, что будет баллотироваться на пост президента.
Мэр Киева Виталий Кличко не исключает выдвижения своей кандидатуры на пост президента Украины 2019 года.
Петр Порошенко заявил, что примет решение о баллотировании на второй президентский срок, когда стартует избирательный цикл.
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