Юлия Тимошенко заявила, что будет баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году Тимошенко отметила, что в случае своей победы проведет референдум для принятия новой Конституции руководитель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что будет баллотироваться на выборах президента Украины в 2019 году. Фото: news.liga.net Об этом Тимошенко заявила во время видеоконференции на Facebook. "Я буду баллотироваться на пост президента Украины" , - заявила Тимошенко. Она отметила, что в случае своей победы проведет референдум для принятия новой Конституции. Напомним, прежний вице-премьер-министр Украины Роман Бессмертный заявил, что будет баллотироваться на пост президента . Мэр Киева Виталий Кличко не исключает выдвижения своей кандидатуры на пост президента Украины 2019 года. Петр Порошенко заявил, что примет решение о баллотировании на второй президентский срок , когда стартует избирательный цикл. Рейтинг кандидатов в президенты остается невысоким

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