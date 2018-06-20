Погода, Новости, загрузка...
Юлия Тимошенко заявила, что будет баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году
20.06.2018 17:10
Юлия Тимошенко заявила, что будет баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году
Тимошенко отметила, что в случае своей победы проведет референдум для принятия новой Конституции
руководитель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что будет баллотироваться на выборах президента Украины в 2019 году.
Юлия Тимошенко заявила, что будет баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году Фото: news.liga.net

Об этом Тимошенко заявила во время видеоконференции на Facebook.

"Я буду баллотироваться на пост президента Украины", - заявила Тимошенко.

Она отметила, что в случае своей победы проведет референдум для принятия новой Конституции.

Напомним, прежний вице-премьер-министр Украины Роман Бессмертный заявил, что будет баллотироваться на пост президента.

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает выдвижения своей кандидатуры на пост президента Украины 2019 года.

Петр Порошенко заявил, что примет решение о баллотировании на второй президентский срок, когда стартует избирательный цикл.

  • Рейтинг кандидатов в президенты остается невысоким
  • ЦИК просит 36 млн. на кибербезопасность выборов
  • Новые президентские рейтинги: Тимошенко и Гриценко в лидерах, - ИНФОГРАФИКА

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить