Политтехнолог Сергей Гайдай считает, что зачислять всех неугодных в «агенты Медведчука» – это либо манипуляция власти, либо знак глупости.

«Давно наблюдаю такое проявление социальной глупости – медведчуковую шпиономанию», – написал Гайдай на своей странице в Facebook.

Политтехнолог попросил своих друзей по Facebook помочь разобраться, в чем настоящая причина шпиономании вокруг имени Медведчука – манипуляции порохоботов или просто «массовая привычка глупцов»?

«Знающие друзья, помогите разобраться. Это штаб порохоботов на Банковой, так удачно клеймит своих критиков и оппонентов – ставя на кого захотят лейбл: «человек Медведчука»? Эта страшилка – их изобретение?», – спрашивает политтехнолог.

Сергей Гайдай напоминает, что Медведчук сегодня является коммуникатором между Порошенко и Кремлем, что и поясняет его статус в украинской политике.

«И это при том, что политическим крестным отцом их шефа-президента, который привёл Порошенко, в политику через свою партию и фракцию СДПУо в Раде был именно Медведчук. И это при том, что и сейчас Медведчук один из партнеров Пётра Алексеевича по связям с Кремлём. Специальный порученец по деликатным вопросам. Что и объясняет его неприкосновенность для правоохранительных органов», – поясняет Гайдай.

«Или это просто массовая привычка глупцов – всех, кто не нравится, непонятен, раздражает – зачислять в «агенты» Медведчука?», – предлагает сам Гайдай второй вариант ответа.

Политтехнолог ставит под сомнение слухи, будто Медведчук покупает телеканалы, поддерживает нескольких кандидатов в президенты и финансирует «каждого второго эксперта»

«Более того я слышу, что Медведчук скупил уже половину телевизионных каналов в стране, финансирует почти каждого кандидата-спойлера в Президенты и каждый второй знаток на него работает», – иронически комментирует политтехнолог.

Источник – https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215851904391420&set=a.10202253865528947.1073741836.1259737362&type=3&theater

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