Идет война, но главк "К" имеет численность около 4 тыс. сотрудников, в то время как департамент контрразведки СБУ – только около 500

var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4063; coreola.articleid = 251886; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4063] = 4063; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Новости

Публикации

Спецпроекты

Интервью Дмитрия Гордона

Эксклюзив G

Бульвар Гордона

UA

English

О нас КИЕВ

ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПОЛИТИКА

ДЕНЬГИ

МИР

СПОРТ

КУЛЬТУРА

ТЕХНО

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Еще КИЕВ

Днепр

Донецк

Луганск

Львов

Мариуполь

Одесса

Харьков Фото

Видео Олег Сенцов чемпионат мира по футболу 2018 антикоррупционный суд

Правда о Киеве в оккупации { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs.html", "name": "Блоги" } } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs/jurbutusov.html", "name": "Юрий Бутусов" } } ] } ГОРДОН



Блоги



Юрий Бутусов

Идет война, но главк "К" имеет численность около 4 тыс. сотрудников, в то время как департамент контрразведки СБУ – только около 500 { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/jurbutusov/idet-voyna-no-glavk-k-imeet-chislennost-okolo-4-tys-sotrudnikov-v-to-vremya-kak-departament-kontrrazvedki-sbu-vsego-okolo-500-251886.html" }, "headline": "Идет война, но главк "К" имеет численность около 4 тыс. сотрудников, в то время как департамент контрразведки СБУ – только около 500", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2518/86_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-06-20T17:43:25+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "Президент Украины Петр Порошенко против ликвидации главка "К", так как не хочет терять мощный рычаг власти, считает журналист Юрий Бутусов." , "keywords": "СБУ, Петр Порошенко, Юрий Бутусов" } Юрий Бутусов Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ". все материалы автора → Идет война, но главк "К" имеет численность около 4 тыс. сотрудников, в то время как департамент контрразведки СБУ – только около 500 Сегодня 17.43 | комментариев: Закон о нацбезопасности и поправка про полномочия СБУ – о чем речь и каковы последствия.В Раде будут голосовать закон о национальной безопасности, в который вчера комитет по обороне внес правки относительно полномочий Службы безопасности Украины. Закон по своей идее задает рамки, разграничивает полномочия, определяет ответственность и подчиненность структур нацбезопасности.Комитет принял принципиальную поправку по полномочиям СБУ. В статье 19 части 1-й законопроекта определено, что СБУ более не имеет полномочий по борьбе с коррупцией. Это большое изменение. В ближайшее время предполагается начать разработку нового законопроекта о Службе безопасности – это также категорическое требование наших западных союзников. Так вот на основе законопроекта о национальной безопасности из будущего законопроекта про СБУ наверняка уберут главное управление "К" – одно из самых крупных подразделений СБУ, которое контролирует деятельность государственной власти.Наиболее известен главк тем, что многие годы и при всех президентах участвует в скандалах по "крышеванию" различных коррупционных схем, прежде только на таможне, и в других органах власти. В главке "К" служит до 4 тыс. сотрудников – это 12% от общей численности личного состава СБУ. Разумеется, президент Порошенко категорически против такой реформы, потому что всех руководителей в СБУ назначает он лично, и не хочет терять такой большой рычаг власти. Главк "К" – это элита СБУ. Да, идет война, но главк "К" имеет численность около 4 тыс. сотрудников, в то время как департамент контрразведки СБУ – всего около 500 сотрудников. При этом в главке "К" самые высокие надбавки, выше, чем в контрразведке. Парадокс.И вот комитет в законопроекте убрал положение о борьбе с коррупцией из полномочий СБУ в законе о национальной безопасности. Даже если эта поправка будет принята, это не приведет к немедленной ликвидации главка "К", но эта ликвидация станет возможной, и в новом законе об СБУ главк "К" сократят – это произойдет, конечно, не ранее , чем будет принят новый закон про СБУ.Комитет по обороне не поддержал поправки Анны Гопко, которые были радикальными – внести через закон о нацбезопасности изменения в закон про СБУ, и лишить СБУ права на борьбу с коррупцией и расследование экономических преступлений уже сейчас. Такая кавалерийская нападение. То есть не имея полномочий, глава СБУ был бы вынужден сам проводить реформы в своем ведомстве. Вариант интересный и, не являясь системным решением, быстрым, тем не менее стал бы рычагом ускорения реформы СБУ.Минус в том, что закон о национальной безопасности и ликвидация полномочий все равно требуют подписи президента. Президент Порошенко, конечно, с этим не согласен, и считает, что закон о нацбезопасности не должен приводить к ограничению его сферы ответственности и не должен создавать обязательства ликвидировать главк "К" и департамент экономической контрразведки. Такой радикализм президент перед выборами вряд ли поддержит.Чтобы сохранить президенту возможность компромисса, и чтобы заручиться его подписью под законопроектом, комитет по обороне сохранил в законопроекте о нацбезопасности полномочия СБУ в сфере "контрразведывательного обеспечения экономической безопасности". Это означает, что президент сохранит в своих руках второе по значению после главка "К" подразделение СБУ – департамент контрразведывательной защиты экономики государства. Эта структура также известна своим постоянным вмешательством в бизнес-схемы, в ней порядка 2 тыс. сотрудников. И эту функцию у СБУ также сотни раз критиковали, и ее было бы логично убрать в законе о национальной безопасности. Но политика – искусство возможного, комитет, большинство в котором из правящей коалиции, решил найти компромиссный вариант.Борьбой с коррупцией занимается НАБУ, а борьбой с экономической преступностью должно заниматься Национальное бюро финансовых расследований, которому должны перейти полномочия от подразделений по борьбе с экономической преступностью Нацполиции, СБУ и налоговой милиции.Да, можно и нужно критиковать НАБУ за неоднозначные результаты и заявления, можно и нужно быть осторожным к перспективам Нацбюро по финансовым расследованиям. Но в данном случае вопрос не в сиюминутных интересах – в интересах государства разграничить сферы ответственности.Надо не сохранять противовес НАБУ в виде главка "К", а развивать контролирующий орган в виде Государственного бюро расследований. А все расследования коррупционных преступлений – только в НАБУ, это простая логика и концентрация ответственности.Чтобы заручиться подписью президента, комитет предложил убрать главк "К" из законопроекта по нацбезопасности. Чтобы сохранить департамент экономической контрразведки, куда в перспективе можно было бы перевести самые ценные для президента кадры главка "К", и сохранить рычаги влияния.Понятно, что такая половинчатость вызывает вопросы у наших западных союзников, которые транслируют свое недовольство нашей политикой через лояльные общественные организации.Если бы парламент убрал из законопроекта о нацбезопасности положение о главке "К" и экономической контрразведки СБУ, и проголосовал бы закон о нацбезопасности в целом, то это создало бы новую политическую реальность. Ответственность за законопроект была бы на президенте, и у наших западных союзников были бы аргументы договориться, чтобы президент этот законопроект подписал.А если будет подписан законопроект по нацбезопасности, то тогда будут хорошие перспективы у законопроекта по СБУ и законопроекта по Нацбюро финансовых расследований. Принятие этих законов на самом деле здорово бы помогло властям накануне выборов, потому что такие изменения – это реальные структурные реформы. А трудоустроить экономическую контрразведку и главк "К" во время войны можно без проблем в те подразделения контрразведки, которые борются со шпионами и предателями, и проводят диверсии на оккупированных территориях. Или в ГБР, или в НБФР. Незапятнанным людям работа найдется, политическим назначенцам, конечно, нет.Мне кажется, что шум вокруг закона о нацбезопасности в данном вопросе – во многом результат плохого понимания всеми сторонами реального значения этого документа. Закон не является документом прямого действия, это не панацея, этот закон определяет рамки и разграничивает полномочия, детализировать и вводить в действие этот закон можно длительное время, есть возможность все учесть и все разработать.Надеюсь, депутаты в зале уберут из полномочий СБУ и борьбу с коррупцией, и экономику. Этот как минимум. Как максимум, идея убрать полномочия у СБУ по расследованию коррупции и экономики уже сейчас требует рассмотрения, я бы предложил рассмотреть эти радикальные правки в зале. Политическая перспектива у таких правок для принятия и тем более для подписи президента невысока, но это бы показало, кто на самом деле является тормозом реформы СБУ. Источник: Юрий Бутусов / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сбу это закон главк нацбезопасности Теги: юрий бутусов