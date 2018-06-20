Идет война, но главк "К" имеет численность около 4 тыс. сотрудников, в то время как департамент контрразведки СБУ – только около 500

|Бутусов: Идет война, но главк "К" имеет численность около 4 тыс. сотрудников, в то время как департамент контрразведки СБУ – всего около 500
|20.06.2018 17:12
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Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ".все материалы автора →
Идет война, но главк "К" имеет численность около 4 тыс. сотрудников, в то время как департамент контрразведки СБУ – только около 500Сегодня 17.43 | комментариев: Закон о нацбезопасности и поправка про полномочия СБУ – о чем речь и каковы последствия.В Раде будут голосовать закон о национальной безопасности, в который вчера комитет по обороне внес правки относительно полномочий Службы безопасности Украины. Закон по своей идее задает рамки, разграничивает полномочия, определяет ответственность и подчиненность структур нацбезопасности.Комитет принял принципиальную поправку по полномочиям СБУ. В статье 19 части 1-й законопроекта определено, что СБУ более не имеет полномочий по борьбе с коррупцией. Это большое изменение. В ближайшее время предполагается начать разработку нового законопроекта о Службе безопасности – это также категорическое требование наших западных союзников. Так вот на основе законопроекта о национальной безопасности из будущего законопроекта про СБУ наверняка уберут главное управление "К" – одно из самых крупных подразделений СБУ, которое контролирует деятельность государственной власти.Наиболее известен главк тем, что многие годы и при всех президентах участвует в скандалах по "крышеванию" различных коррупционных схем, прежде только на таможне, и в других органах власти. В главке "К" служит до 4 тыс. сотрудников – это 12% от общей численности личного состава СБУ. Разумеется, президент Порошенко категорически против такой реформы, потому что всех руководителей в СБУ назначает он лично, и не хочет терять такой большой рычаг власти. Главк "К" – это элита СБУ. Да, идет война, но главк "К" имеет численность около 4 тыс. сотрудников, в то время как департамент контрразведки СБУ – всего около 500 сотрудников. При этом в главке "К" самые высокие надбавки, выше, чем в контрразведке. Парадокс.И вот комитет в законопроекте убрал положение о борьбе с коррупцией из полномочий СБУ в законе о национальной безопасности. Даже если эта поправка будет принята, это не приведет к немедленной ликвидации главка "К", но эта ликвидация станет возможной, и в новом законе об СБУ главк "К" сократят – это произойдет, конечно, не ранее , чем будет принят новый закон про СБУ.Комитет по обороне не поддержал поправки Анны Гопко, которые были радикальными – внести через закон о нацбезопасности изменения в закон про СБУ, и лишить СБУ права на борьбу с коррупцией и расследование экономических преступлений уже сейчас. Такая кавалерийская нападение. То есть не имея полномочий, глава СБУ был бы вынужден сам проводить реформы в своем ведомстве. Вариант интересный и, не являясь системным решением, быстрым, тем не менее стал бы рычагом ускорения реформы СБУ.Минус в том, что закон о национальной безопасности и ликвидация полномочий все равно требуют подписи президента. Президент Порошенко, конечно, с этим не согласен, и считает, что закон о нацбезопасности не должен приводить к ограничению его сферы ответственности и не должен создавать обязательства ликвидировать главк "К" и департамент экономической контрразведки. Такой радикализм президент перед выборами вряд ли поддержит.Чтобы сохранить президенту возможность компромисса, и чтобы заручиться его подписью под законопроектом, комитет по обороне сохранил в законопроекте о нацбезопасности полномочия СБУ в сфере "контрразведывательного обеспечения экономической безопасности". Это означает, что президент сохранит в своих руках второе по значению после главка "К" подразделение СБУ – департамент контрразведывательной защиты экономики государства. Эта структура также известна своим постоянным вмешательством в бизнес-схемы, в ней порядка 2 тыс. сотрудников. И эту функцию у СБУ также сотни раз критиковали, и ее было бы логично убрать в законе о национальной безопасности. Но политика – искусство возможного, комитет, большинство в котором из правящей коалиции, решил найти компромиссный вариант.Борьбой с коррупцией занимается НАБУ, а борьбой с экономической преступностью должно заниматься Национальное бюро финансовых расследований, которому должны перейти полномочия от подразделений по борьбе с экономической преступностью Нацполиции, СБУ и налоговой милиции.Да, можно и нужно критиковать НАБУ за неоднозначные результаты и заявления, можно и нужно быть осторожным к перспективам Нацбюро по финансовым расследованиям. Но в данном случае вопрос не в сиюминутных интересах – в интересах государства разграничить сферы ответственности.Надо не сохранять противовес НАБУ в виде главка "К", а развивать контролирующий орган в виде Государственного бюро расследований. А все расследования коррупционных преступлений – только в НАБУ, это простая логика и концентрация ответственности.Чтобы заручиться подписью президента, комитет предложил убрать главк "К" из законопроекта по нацбезопасности. Чтобы сохранить департамент экономической контрразведки, куда в перспективе можно было бы перевести самые ценные для президента кадры главка "К", и сохранить рычаги влияния.Понятно, что такая половинчатость вызывает вопросы у наших западных союзников, которые транслируют свое недовольство нашей политикой через лояльные общественные организации.Если бы парламент убрал из законопроекта о нацбезопасности положение о главке "К" и экономической контрразведки СБУ, и проголосовал бы закон о нацбезопасности в целом, то это создало бы новую политическую реальность. Ответственность за законопроект была бы на президенте, и у наших западных союзников были бы аргументы договориться, чтобы президент этот законопроект подписал.А если будет подписан законопроект по нацбезопасности, то тогда будут хорошие перспективы у законопроекта по СБУ и законопроекта по Нацбюро финансовых расследований. Принятие этих законов на самом деле здорово бы помогло властям накануне выборов, потому что такие изменения – это реальные структурные реформы. А трудоустроить экономическую контрразведку и главк "К" во время войны можно без проблем в те подразделения контрразведки, которые борются со шпионами и предателями, и проводят диверсии на оккупированных территориях. Или в ГБР, или в НБФР. Незапятнанным людям работа найдется, политическим назначенцам, конечно, нет.Мне кажется, что шум вокруг закона о нацбезопасности в данном вопросе – во многом результат плохого понимания всеми сторонами реального значения этого документа. Закон не является документом прямого действия, это не панацея, этот закон определяет рамки и разграничивает полномочия, детализировать и вводить в действие этот закон можно длительное время, есть возможность все учесть и все разработать.Надеюсь, депутаты в зале уберут из полномочий СБУ и борьбу с коррупцией, и экономику. Этот как минимум. Как максимум, идея убрать полномочия у СБУ по расследованию коррупции и экономики уже сейчас требует рассмотрения, я бы предложил рассмотреть эти радикальные правки в зале. Политическая перспектива у таких правок для принятия и тем более для подписи президента невысока, но это бы показало, кто на самом деле является тормозом реформы СБУ.
Источник: Юрий Бутусов / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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