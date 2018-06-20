В январе-мая 2018 года оборот розничной торговли в сопоставимых ценах вырос на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Государственной службе статистики, передает

“В январе-мае 2018 года индекс физического объема оборота розничной торговли по сравнению с январем-маем 2017 года в сопоставимых ценах составил 106,1%, в мае 2018 года по сравнению с апрелем — 102,7%, а с маем 2017 года — 105, 2%”, — говорится в сообщении.

Среди регионов наибольший прирост оборота розничной торговли в январе-мае 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года наблюдался в Луганской (на 24,6%), Полтавской (на 10,2%), Винницкой (на 9,8%) и Донецкой (на 9,7%) областях.

Напомним, Министерство экономического развития и торговли не может остановить закупку запрещенных российских товаров из-за неэффективного законодательства.

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