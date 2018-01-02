ДМК в 2017г сократил выпуск проката на треть из-за 4-хмесячного простоя

Днепровский металлургический комбинат (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.), входящий в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), по итогам работы в 2017 году сократил выпуск проката, по оперативным данным, на 32,3% по сравнению с 2016 годом - до 1,328 млн тонн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, за 2017 год ДМК сократил выпуск стали на 30,7%, до 1,363 млн тонн, чугуна - на 31,7%, до 1,328 млн тонн.

В декабре ДМК произвел 233 тыс. тонн проката, 235 тыс. тонн стали, 241 тыс. тонн чугуна, в предыдущем месяце - 225 тыс. тонн проката, 237 тыс. тонн стали, 232 тыс. тонн чугуна.

В апреле-июне и большую часть июля 2017 года комбинат простаивал.

Генеральный директор ДМК Александр Подкорытов в своем обращении к работникам предприятия отметил, что в 2017 году были приложены максимальные усилия, чтобы вывести предприятие из вынужденного простоя, наладить работу агрегатов и оборудования и снова начать выпуск продукции.

"Это дает мне все основания утверждать, что поставленные перед металлургами комбината новые задачи на 2018 год будут успешно решены, предприятие будет стабильно работать, наращивать производство, расширять рынки сбыта готовой продукции", - говорится в новогоднем обращении топ-менеджера к трудовому коллективу ДМК.

ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления.

Предприятие контролирует корпорация "ИСД", основанная в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат на НКТ, над которым утрачен контроль с конца 2017 года, а также ДМК, меткомбинат ISD-Dunaferr (Венгрия) и ISD-Huta Czestochowa (Польша).