Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время отчета о работе столичной власти в 2019 году, сообщает корреспондент Укринформа.

"По сравнению с 2018 годом доходы увеличились на 3 млрд гривень. Всего в 2019 году мы получили 60 млрд гривень", - сказал он.

Кличко отметил, что в 2019 году больше только средств было направлено на образование, культуру, социальную защиту и спорт.

По его словам, больше только возросло финансирование образования - это сфера получила рекордные 18 млрд 600 млн гривень. На здравоохранение направили в 2019 году почти 11 млрд грн, на сферу социальной защиты и социального обеспечения выделили 8 млрд 300 млн грн.

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