Руководство Национального банка Украины приняло решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк "Юнисон". Учреждение стало вторым банком, который вывели с рынка из-за непрозрачности структуры собственности.

Ликвидировать банк "Юнисон" предложил Фонд гарантирования вкладов физических лиц. В апреле 2016 банк "Юнисон" отнесли к категории неплатежеспособных сообщила пресс-служба , передает со ссылкой на .

По состоянию на апрель 2016 акционерами банка "Юнисон" были 11 компаний, зарегистрированных в Республике Кипр. Ни одна из которых не обладала долей 10% или более уставного капитала банка. В каждой компании был один конечный бенефициарный хозяин - физическое лицо.

Регулятор предупреждал, что банки, которые не приведут свою структуру собственности в соответствие с требованиями по ее прозрачности, будут выводиться с рынка.

утилизирует банкнот на сумму 20.3 млрд. грн. Из обращения изъяли изношенные и значительно изношенные банкноты.

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