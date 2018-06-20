|НБУ ликвидирует еще один "непрозрачный" банк
|20.06.2018 17:18
|
Руководство Национального банка Украины приняло решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк "Юнисон". Учреждение стало вторым банком, который вывели с рынка из-за непрозрачности структуры собственности.
Ликвидировать банк "Юнисон" предложил Фонд гарантирования вкладов физических лиц. В апреле 2016 банк "Юнисон" отнесли к категории неплатежеспособных сообщила пресс-служба , передает со ссылкой на .
По состоянию на апрель 2016 акционерами банка "Юнисон" были 11 компаний, зарегистрированных в Республике Кипр. Ни одна из которых не обладала долей 10% или более уставного капитала банка. В каждой компании был один конечный бенефициарный хозяин - физическое лицо.
Регулятор предупреждал, что банки, которые не приведут свою структуру собственности в соответствие с требованиями по ее прозрачности, будут выводиться с рынка.
утилизирует банкнот на сумму 20.3 млрд. грн. Из обращения изъяли изношенные и значительно изношенные банкноты.