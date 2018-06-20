|На полигоне "Десна" испытали танки под водой
|20.06.2018 17:19
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В учебном центре Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, расположенном в поселке Десна Черниговской области, военнослужащие во время учений попробовали ездить на танках по дну рва с водой. Об этом сообщает пресс-служба 169-го учебного центра ВСУ в Facebook, передает .
“Вслед за преодолением водных преград бронетехникой в центре восстановили и еще одну дисциплину — легководолазную подготовку”, — говорится в сообщении.
Для учений вырыли и заполнили водой ров длиной 150 метров
и шириной 20 метров. Сначала военнослужащие спускаются
по лесенке с поручнями, чтобы пройти водолазную
подготовку и попробовать походить под водой, и затем уже
садятся в танк и едут по дну рва.
Напомним, 24 мая в Черниговской области испытали новый военный модуль.
Как сообщал , в Вооруженных Силах Украины за период с начала военного конфликта на востоке проведено более 270 испытаний и исследований новых образцов вооружения и военной техники.