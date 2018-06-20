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Денисова попросила российского омбудсмена инициировать помилование Сенцова
20.06.2018 17:20
Денисова попросила российского омбудсмена инициировать прощение Сенцова
В украинской власти нет никакой информации о состоянии здоровья политзаключенного
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призывает российскую коллегу Татьяну Москалькова помочь освободить Украинский Олега Сенцова из тюрьмы.
Денисова попросила российского омбудсмена инициировать помилование Сенцова Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Соответствующее письмо от 20 июня она обнародовала в Facebook.

"Обратилась к Уполномоченному РФ Татьяне Москальковой с просьбой помогать освобождению Олега Сенцова от отбывания наказания по гуманитарным причинам и обратиться с соответствующей просьбой к президенту РФ", - прокомментировала Денисова.

В письме она отмечает, что долгий недопуск к осужденному крымскому режиссеру вызывает обеспокоенность состоянием его здоровья.

Украинский омбудсмен апеллирует к гуманизму и общечеловеческим ценностям.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Напомним, российские культурные деятели написали обращение к президенту России Владимиру Путину с призывом освободить украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский режиссер Олег Сенцов сам должен инициировать решение вопроса о своем помиловании.

Первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко заявила, что украинский политзаключенный Олег Сенцов не будет просить президента Российской Федерации Владимира Путина о помиловании.

Сенцова, который 14 мая объявил бессрочную голодовку, в РФ приговорили к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в "террористической деятельности" на территории аннексированного Крыма.

В пятницу уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову не пустили в колонию, где содержат украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова в российском городе Лабытнанги.

 

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