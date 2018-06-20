Соответствующее письмо от 20 июня она обнародовала в Facebook.

"Обратилась к Уполномоченному РФ Татьяне Москальковой с просьбой помогать освобождению Олега Сенцова от отбывания наказания по гуманитарным причинам и обратиться с соответствующей просьбой к президенту РФ", - прокомментировала Денисова.

Украинский омбудсмен апеллирует к гуманизму и общечеловеческим ценностям.

В письме она отмечает, что долгий недопуск к осужденному крымскому режиссеру вызывает обеспокоенность состоянием его здоровья.

Напомним, российские культурные деятели написали обращение к президенту России Владимиру Путину с призывом освободить украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский режиссер Олег Сенцов сам должен инициировать решение вопроса о своем помиловании .

Первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко заявила, что украинский политзаключенный Олег Сенцов не будет просить президента Российской Федерации Владимира Путина о помиловании.

Сенцова, который 14 мая объявил бессрочную голодовку , в РФ приговорили к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в "террористической деятельности" на территории аннексированного Крыма.