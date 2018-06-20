|Денисова попросила российского омбудсмена инициировать помилование Сенцова
|20.06.2018 17:20
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В украинской власти нет никакой информации о состоянии здоровья политзаключенногоУполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призывает российскую коллегу Татьяну Москалькова помочь освободить Украинский Олега Сенцова из тюрьмы.
Фото: facebook.com/denisovaombudsman
Соответствующее письмо от 20 июня она обнародовала в Facebook.
"Обратилась к Уполномоченному РФ Татьяне Москальковой с просьбой помогать освобождению Олега Сенцова от отбывания наказания по гуманитарным причинам и обратиться с соответствующей просьбой к президенту РФ", - прокомментировала Денисова.
В письме она отмечает, что долгий недопуск к осужденному крымскому режиссеру вызывает обеспокоенность состоянием его здоровья.
Украинский омбудсмен апеллирует к гуманизму и общечеловеческим ценностям.
Фото: facebook.com/denisovaombudsman
Напомним, российские культурные деятели написали обращение к президенту России Владимиру Путину с призывом освободить украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский режиссер Олег Сенцов сам должен инициировать решение вопроса о своем помиловании.
Первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко заявила, что украинский политзаключенный Олег Сенцов не будет просить президента Российской Федерации Владимира Путина о помиловании.
Сенцова, который 14 мая объявил бессрочную голодовку, в РФ приговорили к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в "террористической деятельности" на территории аннексированного Крыма.
В пятницу уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову не пустили в колонию, где содержат украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова в российском городе Лабытнанги.