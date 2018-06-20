Украинский омбудсмен Людмила Денисова передала заключенному в РФ украинскому режиссеру Олегу Сенцову письмо, которое ему написали президент Украины Петр Порошенко и первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, через адвоката политзаключенного Дмитрия Динзе. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Денисова встретилась с адвокатом Сенцова Фото: Людмила Денісова / Facebook Омбудсмен отметила, что хотела отдать письмо Сенцову лично, но их встреча пока не состоялась. Поэтому она передала его адвокату политзаключенного Дмитрию Динзе, который сегодня ночью вылетает в Лабытнанги.Денисова отметила, что адвокат последний раз навещал Сенцова две недели назад."По его словам, в то время он держался хорошо. Пил воду, ему делали капельницы с витаминами и глюкозой. Принудительного кормления в то время не было. Но сейчас точной информации о состоянии здоровья Сенцова нет. Мы договорились, что завтра, сразу после встречи с Олегом, он позвонит мне и расскажет, как он себя чувствует", – сообщила Денисова. https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/1980974611975278 Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.9 июня Порошенко по телефону обсудил с Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.19 июня Денисова заявила, что достигнутые накануне договоренности с Москальковой о синхронном посещении Сенцова и руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского не выполнены.В этот день российские деятели искусств обратились к Путину с просьбой помиловать Сенцова.Под обращением подписались 12 человек, в том числе режиссеры Андрей Звягинцев, Павел Лунгин, Александр Сокуров, Валерий Тодоровский и Алексей Учитель, журналисты Владимир Познер и Ксения Собчак, актриса Чулпан Хаматова, художник-мультипликатор Юрий Норштейн.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным".Ирина Геращенко выразила мнение, что украинский режиссер не будет просить Путина о помиловании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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