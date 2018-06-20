Отсутствие поддержки крупнейшего региона в Восточной Украине стало причиной давление на Харьковского главу Геннадия Кернеса.

Харьков никогда не поддержит Петра Порошенко, заявил народный депутат Евгений Мураев, имея ввиду предстоящие президентские выборы.

Отсутствие поддержки крупнейшего региона в Восточной Украине стало причиной давление на Харьковского главу Геннадия Кернеса, сообщил Мураев.

«На Геннадия Кернеса давят потому, что Харьков никак не вписывается в картину мира доживающей последние месяцы власти. Здесь не будут «обеспечивать победу» Порошенко и его партии. Здесь мэр – один из лучших в стране. На мой взгляд самый лучший..

Но тех, кто отправляет в горсовет «активистов» и заставляет правоохранительные органы давить на городскую власть, блокируя работу коммунальных предприятий, мало интересует мнение харьковчан. Их вообще не интересует ничье мнение – только власть, возможность врать и воровать, высасывая из страны последние соки. Им нужно подмять Харьков под себя», – заявил Мураев.

Напомним, Кернес представляет партию «Відродження», формальный руководитель которой – Виталий Хомутынник, неформальный – Игорь Коломойский.

Ранее политологи заявляли, что Коломойский не упустит возможность отомстить Порошенко за обиды на президентских выборах, и вероятнее только, будет использовать для этого карманную партию «Відродження».

«Відродження» – это очередная попытка Коломойского «разложить яйца в разные корзины». Он не хочет делать выговор исключительно на партии «УКРОП», или «Слуга народа», Коломойский хочет иметь возможность воздействия (на предвыборную кампанию, – ред.) через различные политсилы.

Коломойский хочет частично пошатнуть влиятельность Президента, а частично – усилить собственное представительство», – уверен политолог Алексей Якубин.

Так или иначе, война между Коломойским и Хомутынником с одной стороны и аппаратом Президента с другой стороны заденет и других членов партии «Відродження» – в большинстве своем мажоритарных депутатов.

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