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Семерак заявил, что французская компания готова инвестировать около €1 млрд в солнечную электростанцию на территории Чернобыльской АЭС
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20.06.2018 17:28
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Согласно технико-экономическому обоснованию, величина солнечной
электростанции, которую можно построить на территории Чернобыльской
атомной электростанции, составляет в 1,2 ГВт, что соразмерно одному
энергоблоку бывшей ЧАЭС, сказал министр экологии Украины Остап
Семерак в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе
Бацман. Семерак: Инвестиция французского правительства
в €1 млрд в Украине – я думаю, это соразмерно двум
танковым батальонам условных войск НАТО Фото: menr.gov.ua готова
инвестировать €1 млрд в строительство солнечной электростанции на
территории Чернобыльской атомной электростанции. Об этом в эфире
программы "БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман
на канале "112 Украина" рассказал министр экологии Украины Остап
Семерак.Семерак рассказал, что два года назад предложил
инвестировать в проекты по возобновляемой энергетике на территории
ЧАЭС."Эта новость была слабо воспринята украинским медиа, но она в
течение первого месяца облетела страницы таких изданий, как The
Guardian, Deutsche Welle, Bloomberg и др. На самом деле мы получили
безумный интерес. После этого французское правительство
инвестировало €250 тыс. в исследование, которое они провели по
нашей просьбе, о возможности реализации такого проекта, и у нас
сегодня есть технико-экономическое обоснование, что этот проект
возможен величиной в 1,2 ГВт. Для сравнения, это размер одного
энергоблока на бывшей Чернобыльской АЭС. Это очень серьезная
инвестиция, которая по нынешним ценам оценивается примерно в €1
млрд", – сказал министр.Он отметил, что Engie SA
несколько недель назад заявила о готовности инвестировать в
проект."Моя идея, как министра экологии, который предложил
строительство солнечных станций в Чернобыльской зоне: мы эти 1,2
ГВт должны поделить на 10 очередей и предложить инвесторам, чтобы
они пришли и начали строить буквально уже сегодня... Мне известно,
что [французы] обратились письмом к правительству, поскольку это не
является компетенцией только Министерства экологии, это должно быть
на высшем политическом уровне. Инвестиция французского
правительства величиной в €1 млрд в Украине – я думаю, это
соразмерно двум танковым батальонам условных войск НАТО, которые
геополитически защищали бы Украину. Очень надеюсь, что мы будем
акселерировать этот проект", – сказал Семерак.Авария на
Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала
одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По
международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария
на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному,
седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только
катастрофа на японской АЭС "Фукусима-1" 2011 года.20 марта 2017
года Семерак заявлял, что Украина получила 52 заявки от
разных компаний на установку объектов солнечной энергетики в
Чернобыльской зоне отчуждения.Заместитель министра экологии и
природных ресурсов Наталия Бойко заявляла 13 июня 2017 года,
что для размещения объектов солнечной энергетики в зоне
отчуждения ЧАЭС отобран массив площадью 1 тыс. 172 га.В октябре
2017 года Семерак заявлял о заинтересованности Engie SA в
инвестировании в строительство солнечной электростанции на
территории зоны отчуждения ЧАЭС.
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