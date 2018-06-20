Согласно технико-экономическому обоснованию, величина солнечной электростанции, которую можно построить на территории Чернобыльской атомной электростанции, составляет в 1,2 ГВт, что соразмерно одному энергоблоку бывшей ЧАЭС, сказал министр экологии Украины Остап Семерак в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. Семерак: Инвестиция французского правительства в €1 млрд в Украине – я думаю, это соразмерно двум танковым батальонам условных войск НАТО Фото: menr.gov.ua готова инвестировать €1 млрд в строительство солнечной электростанции на территории Чернобыльской атомной электростанции. Об этом в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на канале "112 Украина" рассказал министр экологии Украины Остап Семерак.Семерак рассказал, что два года назад предложил инвестировать в проекты по возобновляемой энергетике на территории ЧАЭС."Эта новость была слабо воспринята украинским медиа, но она в течение первого месяца облетела страницы таких изданий, как The Guardian, Deutsche Welle, Bloomberg и др. На самом деле мы получили безумный интерес. После этого французское правительство инвестировало €250 тыс. в исследование, которое они провели по нашей просьбе, о возможности реализации такого проекта, и у нас сегодня есть технико-экономическое обоснование, что этот проект возможен величиной в 1,2 ГВт. Для сравнения, это размер одного энергоблока на бывшей Чернобыльской АЭС. Это очень серьезная инвестиция, которая по нынешним ценам оценивается примерно в €1 млрд", – сказал министр.Он отметил, что Engie SA несколько недель назад заявила о готовности инвестировать в проект."Моя идея, как министра экологии, который предложил строительство солнечных станций в Чернобыльской зоне: мы эти 1,2 ГВт должны поделить на 10 очередей и предложить инвесторам, чтобы они пришли и начали строить буквально уже сегодня... Мне известно, что [французы] обратились письмом к правительству, поскольку это не является компетенцией только Министерства экологии, это должно быть на высшем политическом уровне. Инвестиция французского правительства величиной в €1 млрд в Украине – я думаю, это соразмерно двум танковым батальонам условных войск НАТО, которые геополитически защищали бы Украину. Очень надеюсь, что мы будем акселерировать этот проект", – сказал Семерак.Авария на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС "Фукусима-1" 2011 года.20 марта 2017 года Семерак заявлял, что Украина получила 52 заявки от разных компаний на установку объектов солнечной энергетики в Чернобыльской зоне отчуждения.Заместитель министра экологии и природных ресурсов Наталия Бойко заявляла 13 июня 2017 года, что для размещения объектов солнечной энергетики в зоне отчуждения ЧАЭС отобран массив площадью 1 тыс. 172 га.В октябре 2017 года Семерак заявлял о заинтересованности Engie SA в инвестировании в строительство солнечной электростанции на территории зоны отчуждения ЧАЭС. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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