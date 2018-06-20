Украинского политзаключенного Олега Сенцова следует освободить.

Об этом 20 июня после встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой заявил журналистам генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, информирует .

«Я считаю, что господин Сенцов должен быть освобожден по гуманитарным основаниям. Он может быть помилован по гуманитарным причинам», – сказал он.

Ягланд пообещал в случае необходимости «с удовольствием» подать прошение на прощение Сенцова на основании Европейской конвенции по правам человека.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира