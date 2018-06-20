|Глава Совета Европы готов подать прошение на помилование Сенцова
|20.06.2018 17:30
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Украинского политзаключенного Олега Сенцова следует освободить.
Об этом 20 июня после встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой заявил журналистам генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, информирует .
«Я считаю, что господин Сенцов должен быть освобожден по гуманитарным основаниям. Он может быть помилован по гуманитарным причинам», – сказал он.
Ягланд пообещал в случае необходимости «с удовольствием» подать прошение на прощение Сенцова на основании Европейской конвенции по правам человека.
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