|Российские войска на границе с Балтийскими странами в десять раз сильнее, - Грибаускайте
|20.06.2018 17:34
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Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что недооценивает опасность со стороны России.
Об этом президент заявила в интервью Spiegel Online, передает со ссылкой на .
"Российские войска на границе с Балтикой и Польшей в десять раз сильнее, чем войска . Но речь идет о более чем о цифрах. Речь идет об обязательствах и волю к защите. Если наши люди и наши партнеры поддерживают это, не будет оснований, чтобы нас оккупировали ", - сказала литовский руководитель.
По ее словам, к возможному нападению надо быть готовыми "политически и технологически".
"Опасность российского вторжения велика, если мы не будем постоянно защищаться. Если мы продемонстрируем, что можем и хотим защищаться, нас никто не нападет", - убеждена глава Литвы.
Грибаускайте считает, что западные государства является наивными в своей оценке России.
"Только когда на них напали и они замечают, что Россия вмешивается в их интересы, шпионит за ними или манипулирует их выборами, они просыпаются", - подытожила Грибаускайте.
Размещение российских оперативно-тактических комплексов "Искандер" под Калининградом грозит половине европейских государств. Об этом сказала президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече с представителями .