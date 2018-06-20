Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что недооценивает опасность со стороны России.

Об этом президент заявила в интервью Spiegel Online, передает со ссылкой на .

"Российские войска на границе с Балтикой и Польшей в десять раз сильнее, чем войска . Но речь идет о более чем о цифрах. Речь идет об обязательствах и волю к защите. Если наши люди и наши партнеры поддерживают это, не будет оснований, чтобы нас оккупировали ", - сказала литовский руководитель.

По ее словам, к возможному нападению надо быть готовыми "политически и технологически".

"Опасность российского вторжения велика, если мы не будем постоянно защищаться. Если мы продемонстрируем, что можем и хотим защищаться, нас никто не нападет", - убеждена глава Литвы.

Грибаускайте считает, что западные государства является наивными в своей оценке России.

"Только когда на них напали и они замечают, что Россия вмешивается в их интересы, шпионит за ними или манипулирует их выборами, они просыпаются", - подытожила Грибаускайте.

Размещение российских оперативно-тактических комплексов "Искандер" под Калининградом грозит половине европейских государств. Об этом сказала президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече с представителями .

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