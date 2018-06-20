За пять месяцев 2018 года услугами пассажирского транспорта воспользовались на 1,5% меньше пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Государственной службе статистики, передает

“Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1909,2 млн пассажиров, или 98,5% от объема января-мая 2017 года”, — говорится в сообщении.

В частности, уменьшилось пассажиров на железнодорожном и автомобильном транспорте.

Также отмечается, что в этот период всеми видами транспорта выполнено пассажирооборот в объеме 39,9 млрд.пас.км, что составляет 104,4% от объема января-мая 2017 года.

Напомним, только за первый день начатых совместных рейдов полиция и контролеры “Киевпастранса” обнаружили в общественном транспорте столицы более 150 “зайцев”.

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