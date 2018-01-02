Спасти ребенка, которого 31 декабря в Запорожье убил выпрыгнувший из окна квартиры мужчина, было невозможно, так как на момент приезда реаниматологов он уже был в состоянии клинической смерти.

Об этом пишет ТСН.

В Новый год семья собралась к дедушке с бабушкой. 39-летний мужчина выпрыгнул с окна на 8-м этаже как раз в тот момент, когда из подъезда выходили отец с маленьким ребенком.

Мать немного задержалась, а когда вышла из подъезда, увидела врачей скорой и толпу, которая прибежала на сирены.

«Я только слышал, что удар был такой глухой – бац и все. Мать, как только вышла, — к «скорой». И сразу такой крик… Закрыл окно, не мог слушать», — сказал сосед Сергей Борисов.

«Из «скорой» вышла медсестра и говорит: «Молитесь за малыша», — отметила соседка Ольга Гузенко.

Мужчина упал прямо на ребенка, говорит заведующий подстанцией спецбригад скорой помощи Виталий Резников.

«Ребенок просто сложился. Проводилась сердечно-легочная реанимация, которая не дала успеха. Ребенок умер в карете скорой помощи», — пояснил он.

Мужчина, который выбросился из окна, скончался еще до приезда врачей. 39-летний Евгений жил в квартире прямо под квартирой семьи потерпевших. У соседей были нормальные отношения. В доме говорят, что мужчина зарабатывал на жизнь строительными работами, помогал делать ремонт в подъездах и никогда не конфликтовал с другими.

«Что стало причиной трагедии – находился ли мужчина в состоянии алкогольного опьянения или есть другие обстоятельства – выяснит следствие», — сообщила пресс-секретарь Запорожской областной полиции Екатерина Людвик.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье «умышленное убийство». После проверки дело должны закрыть в связи со смертью виновника. С мальчиком, которому был один год и 9 месяцев, будут прощаться во вторник, 2 января.

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