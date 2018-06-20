Американский рэпер XXXTentacion незадолго до своего убийства писал о смерти. Этот материал можно прочитать и на украинском языке XXXTentacion: Если я умру или стану жертвоприношением, я хочу убедиться, что моя жизнь сделала по меньшей мере пять миллионов детей счастливыми Фото: Xxxtentacion / Facebook Его письмо, опубликованное в stories Instagram, сохранили и обнародовали на странице BUXI в Twitter."Если я умру или стану жертвоприношением, я хочу убедиться, что моя жизнь сделала по меньшей мере пять миллионов детей счастливыми или они нашли какие-то ответы на проблемы в их жизни, независимо от негатива вокруг моего имени, независимо от того, что говорят мне", – заявлял XXXTentacion. Last Instagram live from xxxtentacion before his untimely death * #XXXTentacion pic.twitter.com/J0LTuImoAK — BUXI (@BuxiLife) 18 июня 2018 г. Настоящее имя XXXTentacion – Джасей Онфрой.Его убили 18 июня 2018 года в Майами. XXXTentacion было 20 лет. Его дебютный альбом "17" вышел в августе 2017 года и занял второе место в чарте Billboard 200. Песня SAD! из второго альбома "?", выпущенного в марте 2018-го, поднималась в Bilboard Hot 100 на седьмое место. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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