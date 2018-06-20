Американский рэпер XXXTentacion незадолго до своего убийства писал
о смерти. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
XXXTentacion: Если я умру или стану жертвоприношением, я хочу
убедиться, что моя жизнь сделала по меньшей мере пять миллионов
детей счастливыми Фото: Xxxtentacion / Facebook Его письмо,
опубликованное в stories Instagram, сохранили и обнародовали на
странице BUXI в Twitter."Если я умру или стану жертвоприношением, я
хочу убедиться, что моя жизнь сделала по меньшей мере пять
миллионов детей счастливыми или они нашли какие-то ответы на
проблемы в их жизни, независимо от негатива вокруг моего имени,
независимо от того, что говорят мне", – заявлял XXXTentacion.
Last Instagram live from
xxxtentacion before his untimely death * #XXXTentacion
pic.twitter.com/J0LTuImoAK
— BUXI (@BuxiLife) 18 июня 2018 г.
Настоящее имя XXXTentacion – Джасей Онфрой.Его убили 18
июня 2018 года в Майами. XXXTentacion было 20 лет. Его
дебютный альбом "17" вышел в августе 2017 года и занял второе место
в чарте Billboard 200. Песня SAD! из второго альбома "?",
выпущенного в марте 2018-го, поднималась в Bilboard Hot 100 на
седьмое место.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира