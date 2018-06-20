В российском «Газпроме» считают, что арест активов компании в Великобритании противоречит решению Апелляционного суда округа Свеа (Швеция) о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража.

Об этом сообщает пресс-служба российского монополиста, передает издание Апостроф.Экономика.

В «Газпроме» подтвердили, что «Нафтогаз» начал юридические процедуры по взысканию задолженности на территории королевства. При этом пояснили, что смогут дать развернутый комментарий по аресту своих активов «только после тщательного изучения документов».

Ранее стало известно, что Коммерческий суд Лондона «заморозил» активы «Газпрома» на территории королевства для взыскания с российского монополиста задолженности в размере $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража в пользу НАК «Нафтогаз Украины».

Накануне НАК направила российскому монополисту решение коммерческого суда Лондона об аресте активов компании на территории Англии и Уэльса для взыскания задолженности.

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