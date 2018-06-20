Стороны обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности, состояние и перспективы военно-технического сотрудничества

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Этот визит придаст новую динамику нашему стратегическому диалогу и позволит выработать новые планы нашего дальнейшего сотрудничества. Хотелось бы отметить огромную роль Польши в поддержке Украины в современных условиях, что является серьезным сигналом для нашего стратегического партнерства" , - заявил генерал-лейтенант Анатолий Петренко.

Петренко также проинформировал польского коллегу о военно-политической ситуации в Украине.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, вопросы глобальной и региональной безопасности, состояние и перспективы военно-технического сотрудничества, результаты встречи глав оборонных ведомств Украины и Республики Польша в рамках проведения заседания САС НАТО на уровне министров обороны государств-членов НАТО и государств контрибуторов тренировочно-совещательной миссии НАТО "Решительная поддержка" в Исламской Республике Афганистан, которое проходило в г. Брюссель 07-08 июня 2018 года.

Говоря о состоянии реформирования Вооруженных Сил Украины, заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции рассказал об основных трансформационных процессах, которые произошли в последнее время в украинской армии.

Генерал-лейтенант Анатолий Петренко отметил, что в Верховной Раде Украины рассматривается проект Закона Украины "О национальной безопасности Украины", который практически устанавливает в нормативном поле все прогрессивные и трансформационные процессы Украины, определенные в Стратегическом оборонном бюллетене.

Польская сторона заверила в продолжении поддержки всех евроатлантических стремлений Украины, а также ее усилий по защите независимости и территориальной целостности.

"Украина - это наш хитрый партнер" , - отметил Томаш Шатковский.

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua