|Украина и Польша подписали План двустороннего сотрудничества между министерствами обороны
|20.06.2018 17:39
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Стороны обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности, состояние и перспективы военно-технического сотрудничестваЗаместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции генерал-лейтенант Анатолий Петренко встретился с Государственным подсекретарем Министерства национальной обороны Республики Польша господином Томашем Шатковским. По результатам встречи стороны подписали План двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Украины и Министерством национальной обороны Республики Польша.
Фото: mil.gov.ua
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
"Этот визит придаст новую динамику нашему стратегическому диалогу и позволит выработать новые планы нашего дальнейшего сотрудничества. Хотелось бы отметить огромную роль Польши в поддержке Украины в современных условиях, что является серьезным сигналом для нашего стратегического партнерства", - заявил генерал-лейтенант Анатолий Петренко.
Петренко также проинформировал польского коллегу о военно-политической ситуации в Украине.
Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, вопросы глобальной и региональной безопасности, состояние и перспективы военно-технического сотрудничества, результаты встречи глав оборонных ведомств Украины и Республики Польша в рамках проведения заседания САС НАТО на уровне министров обороны государств-членов НАТО и государств контрибуторов тренировочно-совещательной миссии НАТО "Решительная поддержка" в Исламской Республике Афганистан, которое проходило в г. Брюссель 07-08 июня 2018 года.
Говоря о состоянии реформирования Вооруженных Сил Украины, заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции рассказал об основных трансформационных процессах, которые произошли в последнее время в украинской армии.
Генерал-лейтенант Анатолий Петренко отметил, что в Верховной Раде Украины рассматривается проект Закона Украины "О национальной безопасности Украины", который практически устанавливает в нормативном поле все прогрессивные и трансформационные процессы Украины, определенные в Стратегическом оборонном бюллетене.
Польская сторона заверила в продолжении поддержки всех евроатлантических стремлений Украины, а также ее усилий по защите независимости и территориальной целостности.
"Украина - это наш хитрый партнер", - отметил Томаш Шатковский.
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua