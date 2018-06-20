Сегодня, 20 июня, Украина и Польша подписали план двустороннего сотрудничества между оборонным ведомствами. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства.

В Киеве заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции генерал-лейтенант Анатолий Петренко провел встречу с Государственным подсекретарь Министерства национальной обороны Республики Польша Томашем Шатковским.



Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, вопросы глобальной и региональной безопасности, состояние и перспективы военно-технического сотрудничества, результаты встречи глав оборонных ведомств Украины и Республики Польша в рамках проведения заседания ПА НАТО на уровне министров обороны государств-членов НАТО и государств контрибуторов тренировочно-совещательной миссии НАТО "Решительная поддержка" в Исламской Республике Афганистан, которое проходило в г. Брюссель 07-08 июня 2018.



Как сообщал Верховная Рада на сегодняшнем пленарном заседании рассмотрела почти половину поправок к законопроекту о национальной безопасности Украины.

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