Сегодня, 20 июня, Украина и Польша подписали план двустороннего
сотрудничества между оборонным ведомствами. Об этом сообщает со
ссылкой на пресс-службу правительства.
В Киеве заместитель министра обороны Украины по вопросам
европейской интеграции генерал-лейтенант Анатолий Петренко провел
встречу с Государственным подсекретарь Министерства национальной
обороны Республики Польша Томашем Шатковским.
Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в
оборонной сфере, вопросы глобальной и региональной безопасности,
состояние и перспективы военно-технического сотрудничества,
результаты встречи глав оборонных ведомств Украины и Республики
Польша в рамках проведения заседания ПА НАТО на уровне министров
обороны государств-членов НАТО и государств контрибуторов
тренировочно-совещательной миссии НАТО "Решительная поддержка" в
Исламской Республике Афганистан, которое проходило в г. Брюссель
07-08 июня 2018.
Как сообщал Верховная Рада на сегодняшнем пленарном заседании
рассмотрела почти половину поправок к законопроекту о национальной
безопасности Украины.
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