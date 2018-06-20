Генсек СЕ Ягланд призвал освободить Сенцова "по гуманитарным причинам"

Ягланд считает, что осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова должны помиловать по гуманитарным причинам, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что господина Сенцова должны освободить по гуманитарным причинам. Он может быть помилован по гуманитарным причинам" , - сказал Ягланд журналистам в среду после встречи с российским омбудсменом Татьяной Москалькова.

"Если необходимо прошение на его прощение, я охотно его подам на основании Европейской конвенции по правам человека" , - сказал Ягланд.

Татьяна Москалькова заявила, что Сенцов не обращался к ней с просьбой о помиловании.

"Это господин Ягланд выразил такую заинтересованность со стороны Совета Европы (о помиловании Сенцова, - ред.)" , - сказала Москалькова журналистам в среду после встречи с Ягландом.

"Лично ко мне он (Сенцов, - ред.) не обращался с конкретным ходатайством, и у меня не было только пакета юридических документов, чтобы в полной мере оценить эту ситуацию" , - отметила российский омбудсмен.

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) в августе 2015 года приговорил Олега Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, содержащихся в РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский режиссер Олег Сенцов сам должен инициировать решение вопроса о своем помиловании .