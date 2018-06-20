Соглашение, которое означает прекращение 27-летнего спора с Грецией, поддержали 69 македонских депутатов. Теперь в Македонии должен состояться референдум.

Парламент Македонии в среду ратифицировал договор с Грецией о переименовании страны в Республика Северная Македония.

Соглашение, которое означает прекращение 27-летнего спора с южным соседом, поддержали 69 македонских депутатов.

«У нас есть соглашение, которое четко отображает нашу македонскую идентичность, наш македонский язык на века и столетия. Мы никому ничего не отдавали и никто ничего не забирал, когда мы договорились о географическом названии. Это смелый шаг в интересах мирного будущего наших граждан и наших детей. Давайте откажемся от манипуляций и изоляции и дадим соглашению шанс», – прокомментировал это решение премьер-министр Македонии Зоран Заев.

Теперь в Македонии должен состояться референдум, на котором граждане смогут проголосовать в поддержку или против соглашения с Афинами. Его проведение запланировано на осень.

Напомним, что переименование Македонии облегчит европейскую и евроатлантическую интеграцию страны, которую раньше блокировала Греция.

После объявления о независимости от Югославии в 1991 году Македония вызвала негодование греков, поскольку страна использовала название одноименного греческого региона, который расположен на севере Греции, на границе с Македонией.

Ввиду этого спора Греция блокировала присоединение Македонии к НАТО и ЕС. Кроме того, в ООН страна входит до урегулирования спора под официальным названием «бывшая югославская Республика Македония».

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