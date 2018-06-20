Средний размер субсидии в мае уменьшился на 59,1%. Об этом сообщили в Государственной службе статистики, передает

“В мае 2018 года субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 584,1 тыс. домохозяйств. Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в мае 2018 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 59,1% и составил 168,5 грн”, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сумма субсидий, назначенных домохозяйствам, в январе-мае 2018 года составила 553,7 млн грн, в соответствующем периоде 2017 года — 2472,7 млн грн.

При этом, в мае 2018 года средний размер назначенной на одно домохозяйство субсидии наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 7,1% и составил 3007,1 грн.

В январе-мае 2018 года сумма субсидий наличными, полученных домохозяйствами, составила 975,5 млн грн, за соответствующий период 2017 года — 771,9 млн грн.

Напомним, граждане, которые дарят или передают имущество в наследство, не лишаются субсидии. Зато те, кто получил такой дар или наследство, если его стоимость большей 50 тысяч гривен, на помощь уже претендовать не могут.

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