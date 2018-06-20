|
В СБУ заявили, что не имеют отношения к правонарушениям, которые произошли в здании Харьковского горсовета
|
20.06.2018 17:52
|
Обвинения в адрес управления являются безосновательными и грязными,
заявил начальник пресс-службы управления СБУ в Харьковской области
Владислав Абдула. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке В результате распыления газа в Харьковском горсовете
госпитализированы две сотрудницы Фото: Pavel Velitskiy / Facebook
"Хочу подчеркнуть, что к правонарушениям, которые состоялись
сегодня в здании Харьковского городского совета, областное
управление Службы безопасности Украины не имеет никакого отношения.
Обвинения в адрес управления являются безосновательными и
грязными", – написал Абдула в ответ на заявление мэра Харькова
Геннадия Кернеса о том, что столкновения в совете "выгодны
областному управлению СБУ и прокуратуре".Абдула отметил, что его
ведомство работает исключительно в рамках действующего
законодательства Украины."Мы открыты к сотрудничеству и готовы в
пределах своей компетенции принять участие в расследовании событий
для установления лиц, нарушивших закон, а также тех, кто
непосредственно заинтересован в таких провокациях", – добавил
он.
https://www.facebook.com/VladislavAbdula/posts/1070921026406605
20 июня в Харьковский горсовет попытались прорваться протестующие с
улицы, в помещении был распылен газ, активисты подожгли
дымовые шашки. В дежурную часть Государственной службы по
чрезвычайным ситуациям в 10.07 поступило сообщение о задымлении
второго этажа горсовета. Прибывшие сотрудники
ГСЧС эвакуировали людей из здания. Возле здания мэрии
митингующие поймали и бросили в мусорный
контейнер заместителя городского головы Андрея Руденко.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира