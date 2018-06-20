Обвинения в адрес управления являются безосновательными и грязными, заявил начальник пресс-службы управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В результате распыления газа в Харьковском горсовете госпитализированы две сотрудницы Фото: Pavel Velitskiy / Facebook "Хочу подчеркнуть, что к правонарушениям, которые состоялись сегодня в здании Харьковского городского совета, областное управление Службы безопасности Украины не имеет никакого отношения. Обвинения в адрес управления являются безосновательными и грязными", – написал Абдула в ответ на заявление мэра Харькова Геннадия Кернеса о том, что столкновения в совете "выгодны областному управлению СБУ и прокуратуре".Абдула отметил, что его ведомство работает исключительно в рамках действующего законодательства Украины."Мы открыты к сотрудничеству и готовы в пределах своей компетенции принять участие в расследовании событий для установления лиц, нарушивших закон, а также тех, кто непосредственно заинтересован в таких провокациях", – добавил он. https://www.facebook.com/VladislavAbdula/posts/1070921026406605 20 июня в Харьковский горсовет попытались прорваться протестующие с улицы, в помещении был распылен газ, активисты подожгли дымовые шашки. В дежурную часть Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в 10.07 поступило сообщение о задымлении второго этажа горсовета. Прибывшие сотрудники ГСЧС эвакуировали людей из здания. Возле здания мэрии митингующие поймали и бросили в мусорный контейнер заместителя городского головы Андрея Руденко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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