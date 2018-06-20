В среду, 20 июня, в Тернополе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей и трех маршруток. Об этом сообщает Тернополяни .

Инцидент произошел на проспекте Степана Бандеры, когда столкнулись автомобили Peugeot, Audi, Dacia, а также маршрутки №14 и 15.

После столкновения Audi на еврономерах начала дымить, автомобиль потушили огнетушителем.

Кроме того, указано, что одного из водителей забрали медики скорой помощи.

На месте работали сотрудники полиции, которые устанавливали все причины дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщал svodka.net ранее, в Турции произошло дорожно-транспортного происшествия с автобусом , в результате чего пострадали 45 человек. В ДТП попал автобус, принадлежащий туристической компании, который следовал по маршруту Бодрум-Стамбул.

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