Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона начальнику Главного управления ГФС Украины в городе Киеве Людмиле Демченко. Об этом НАПК сообщило на своей странице в сети Facebook, передает

Согласно сообщению предписание внесено в отношении начальника Государственной налоговой инспекции в Днепровском районе ГУ ГФС в г. Киеве Натальи Кияшко по результатам полной проверки представленных ею деклараций 2015 и 2016 годов.

"Национальное агентство установило, что субъект декларирования не выполнила требования пункта 2 части первой статьи 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции". В частности, Наталья Кияшко неверно отразила информацию об общей площади земельных участков, не отразила информацию о квартире, принадлежащей ей на праве общей долевой собственности, и информацию об использовании членом семьи объектом недвижимого имущества, принадлежащего субъекту декларирования на праве общей долевой собственности", - сообщили в НАПК.

Ранее НАПК на своем заседании приняло решение о внесении предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона Председателю Государственной архивной службы Украины Татьяне Барановой.





Сводка.нет - Новости Украины и Мира