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За день боевики трижды обстреляли позиции ВСУ в зоне боевых действий на Донбассе
20.06.2018 17:55
За день боевики трижды обстреляли позиции ВСУ в зоне боевых действий на Донбассе
Потерь между украинских военных нет
С семи утра до 18:00 Объединенные силы зафиксировали три обстрела боевиками позиций украинских военных yf Донбассе.
За день боевики трижды обстреляли позиции ВСУ в зоне боевых действий на Донбассе Фото: delfi.lt

Об этом сообщают в пресс-центре ООС по состоянию на 18:00.

"В течение текущих суток, 20 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Противник с 7 утра до 18 вечера три раза нарушал режим прекращения огня. В районе Новотошковского, что на Луганском направлении, враг провоцировал наши подразделения огнем из минометов калибра 82-мм. На Мариупольском и Донецком направлениях, в районах Песков и Лебединского враг вел огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Объединенные силы надежно удерживали свои позиции, сохраняя занимаемые рубежи неизменными", - говорится в сообщении.

Потерь между украинских военных нет.

Напомним, за минувшие сутки боевики 26 раз нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза применили запрещенное Минскими договоренностями тяжелое вооружение, трое украинских военных получили ранения.

В зоне боевых действий на Донбассе украинские военные заняли новые территории и продвинулись на 2 км вперед возле села Желобок Луганской области.

Между селами Трехизбенка и Лопаскино, расположенных вдоль линии разграничения на Луганщине, на растяжке боевиков подорвался мирный житель.

  • Украинские военные продвинулись на 2 км вперед
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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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