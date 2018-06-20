|За день боевики трижды обстреляли позиции ВСУ в зоне боевых действий на Донбассе
|20.06.2018 17:55
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Потерь между украинских военных нетС семи утра до 18:00 Объединенные силы зафиксировали три обстрела боевиками позиций украинских военных yf Донбассе.
Фото: delfi.lt
Об этом сообщают в пресс-центре ООС по состоянию на 18:00.
"В течение текущих суток, 20 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Противник с 7 утра до 18 вечера три раза нарушал режим прекращения огня. В районе Новотошковского, что на Луганском направлении, враг провоцировал наши подразделения огнем из минометов калибра 82-мм. На Мариупольском и Донецком направлениях, в районах Песков и Лебединского враг вел огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Объединенные силы надежно удерживали свои позиции, сохраняя занимаемые рубежи неизменными", - говорится в сообщении.
Потерь между украинских военных нет.
Напомним, за минувшие сутки боевики 26 раз нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза применили запрещенное Минскими договоренностями тяжелое вооружение, трое украинских военных получили ранения.
В зоне боевых действий на Донбассе украинские военные заняли новые территории и продвинулись на 2 км вперед возле села Желобок Луганской области.
Между селами Трехизбенка и Лопаскино, расположенных вдоль линии разграничения на Луганщине, на растяжке боевиков подорвался мирный житель.