Потерь между украинских военных нет

Об этом сообщают в пресс-центре ООС по состоянию на 18:00.

"В течение текущих суток, 20 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Противник с 7 утра до 18 вечера три раза нарушал режим прекращения огня. В районе Новотошковского, что на Луганском направлении, враг провоцировал наши подразделения огнем из минометов калибра 82-мм. На Мариупольском и Донецком направлениях, в районах Песков и Лебединского враг вел огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Объединенные силы надежно удерживали свои позиции, сохраняя занимаемые рубежи неизменными" , - говорится в сообщении.

Потерь между украинских военных нет.

Напомним, за минувшие сутки боевики 26 раз нарушали режим прекращения огня , из них 3 раза применили запрещенное Минскими договоренностями тяжелое вооружение, трое украинских военных получили ранения.

В зоне боевых действий на Донбассе украинские военные заняли новые территории и продвинулись на 2 км вперед возле села Желобок Луганской области.