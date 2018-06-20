Жаркие баталии последних недель, в которых представители отечественных юридических, экономических, педагогических и других наук, с завидным энтузиазмом отбиваются от любых инициатив по независимой экспертной проверке их публикаций, заставили меня задуматься. В начале я списывал все исключительно на желание сохранить свой уютный, изолированный от только мира хуторянский мирок имитации научной деятельности, но потом я понял, что причины гораздо глубже и серьезнее.

Давайте начнем с того, что в Украине как сама научная деятельность, так и процедуры написания и защиты диссертаций разительно отличаются в разных областях науки. Отличаются настолько, что физики-биологи и юристы-экономисты просто не в состоянии понять проблемы друг друга. Педагогов и философов, по видимому, понять не может вообще никто, включая их самих — там особая атмосфера.

Даже если просто просматривать обсуждения и комментарии ученых, аспирантов и студентов в социальных сетях, то можно заметить разительную разницу между проблемами, которые поднимают, например, биологи и экономисты.

Типовые проблемы наших «естественников»:

Хроническое отсутствие денег не только на приборы и реактивы, но и на зарплаты.

Отсутствие бюджета на конференции и печать статей в ведущих мировых журналах с открытым доступом.

Бюрократические проблемы с закупками лабораторных мышей и администрированием зарубежных грантов.

Вопросы низкой конкурентоспособности при подаче грантовых заявок.

Идиотские требования к количеству публикаций, без учета их качества, которые нельзя выполнить без халтуры и читерства.

Проблема низкого уровня знаний поступающих в аспирантуру и как следствие проблема воспроизводства кадров.

Типовые проблемы «юристов-экономистов», озвучиваемые в соцсетях и разговорах, совсем другие:

Статьи в локальных «мурзилках» стоят по тысяче гривен штука, а надо их много.

Оппоненты требуют по 300-400 долларов каждый.

За допуск к защите надо заплатить от 10 тысяч долларов за кандидатскую, до 50 тысяч за докторскую.

А тут еще эти офигевшие физики требуют, чтобы мы печатались в зарубежных журналах. Там же вообще расценки космические!

На счет стоимости защиты у юристов и экономистов я, увы, не шучу. Такие расценки называются чуть ли не официально и их существование — давно уже секрет Полишинеля.

А теперь давайте проанализируем эту разницу в болезненных вопросах:

У «естественников» финансовые проблемы связаны с научной работой как таковой. У них нет денег на сами исследования . Никаких поборов в процессе защиты с них никто не требует.

. Никаких поборов в процессе защиты с них никто не требует. У «юристов-экономистов», наоборот, никто, как правило, не упоминает о науке. У них нет денег на поборы и взятки, без которых нельзя защититься!

Напомню, для тех кто не в курсе, что весь процесс защиты диссертации по закону у нас бесплатный. Аспирант не должен платить ни спецсовету, ни оппонентам, ни рецензентам, ни руководителю. Официально есть только оплата за публикацию уведомления о защите, но это копейки. Наличие таких поборов — это незаконная самодеятельность и коррупция.

Пойдем дальше:

У «естественников» проблемы с бюрократией и государственной зарегулированностью, которая вынуждает их изобретать какие-то обходные маневры вместо того, чтобы просто спокойно делать науку.

У «юристов-экономистов» никаких проблем с государственными бюрократами нет — у них проблемы только с самодурством и непомерными аппетитами своих же оппонентов и спецсоветов.

Другими словами, для «естественников» все основные проблемы находятся вне их комьюнити, а для «юристов-экономистов» — внутри него.

Когда я понял эту фундаментальную разницу, то постиг дзэн. Наши «физики» и «юристы»никогда не поймут друг друга т. к. они просто занимаются принципиально разными вещами. Первые делают науку, а вторые заняты построением некой странной пирамиды статусов внутри своих закрытых сообществ. Это совершенно разные виды деятельности, но по какому-то странному недоразумению и то и другое у нас вознаграждается одинаковыми государственными дипломами кандидатов и докторов наук.

В последние дни мне удалось поговорить с несколькими вменяемыми и довольно прогрессивными людьми, имеющими степени в юридических, экономических и медицинских науках. То, что я услышал не было для меня откровением (я подозревал о подобных вещах и раньше), но волосы у меня все равно встали дыбом.

Мои собеседники в один голос, не сговариваясь, утверждали, что в их комьюнити для получения ученой степени не нужно делать науку как таковую. Нужно просто выполнить ряд формальных требований, каждое из которых имеет конкретную цену в американских деньгах. Зачисление в аспирантуру — ценник, принятие темы — ценник, публикация каждой статьи в конкретной «мурзилке» — ценник, утверждение работы для защиты спецсоветом — ценник, каждому оппоненту и рецензенту — оплатить отдельно и т. д. Качество научной работы никого отдельно не волнует — сойдет и просто реферат, и плагиат и гугл-транслейт с монографий российских коллег. Цены на защиту варьируются от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов. Юристы называют для защиты докторской цену в 20 тысяч в провинции и до 50 тысяч в городах-миллионниках. При этом высокое или низкое качество самой работы на цену практически не влияет — это де-факто обязательный взнос для всех, кто хочет иметь степень в этой области.

Для меня, физика, все это — вопиющая дикость. За все время, с поступления в университет и до защиты докторской, у меня ни разу не требовали взятку, даже по мелочи. Ситуация, когда за защиту выставляют ценник, для меня и для всех моих коллег-естественников совершенно сюрреалистична. Но в то же время у меня нет оснований не верить моим собеседникам. Более того, аналогичную информацию про поборы можно легко найти в соцсетях и различных обсуждениях на околонаучных ресурсах, так что явление имеет место быть и похоже, что оно системное и повсеместное для определенных специальностей.

Попробуем понять как возникла такая система и почему она устойчива. Мне кажется, что тут все довольно конечно. Для большей части юристов, экономистов, педагогов и, как ни прискорбно, медиков, ученая степень является в первую очередь статусной побрякушкой. Повседневная профессиональная деятельность большинства этих людей не имеет к науке никакого отношения. Они работают в судах, банках, больницах или в разнообразных государственных органах. Их зарплата напрямую зависит от их должности, а должности зависят от количества побрякушек. Скажем, чтобы стать главврачом нужно обязательно быть доктором медицинских наук. Быть директором банка без ученой степени по экономике — моветон. У юристов корочка позволяет устанавливать большие цены на услуги в частной практике и претендовать на более высокие должности в госаппарате. Просто так положено в их среде, такое правило профессионального сообщества, которое молчаливо всеми принимается как данность. Профессиональные сообщества в этих областях выработали для себя такую вот иерархию статусов, которую каждый неофит должен соблюдать, если хочет беспроблемно интегрироваться в систему. За статус надо платить большие деньги — вот так вот у них принято в их песочнице. Не платишь — не пробьешься.

И все бы было хорошо, если бы эта система статусов и ценников была исключительно частной ициативой, а сами статусы не были бы подтверждены государственными дипломами. Увы, но это не так. А знаете как называется система, когда за звания, подтверждаемые государственными дипломами и являющиеся по закону бесплатными, требуют платить деньги? Правильно, это называется коррупция.

Так что, дамы и господа, давайте будем называть вещи своими именами. Если человек целенаправленно идет в аспирантуру, наперед зная, что там надо платить бешеные деньги за саму защиту, оппонентов, рецензии и статьи, то этот человек не идет «в ученые»! Он сознательно идет встраиваться в коррупционную структуру и сознательно принимает ее правила.

Ответ на жалобы этих людей в общем-то универсален: хочешь чтобы не было коррупции — не участвуй в ней! В области защит диссертаций в юридических, экономических, медицинских и других науках эта коррупция не прилетела с Марса. Вы сами ее создали. Именно вы, те кто «заносил» за утверждение темы и вкладывал конверты с баксами в авторефереты. Вас никто не принуждал к этому с пистолетом у виска. Вы могли сдать вымогателя в полицию, могли поднять шум в СМИ, могли официально жаловаться в МОН и прокуратуру, могли дружно сделать взяточника нерукопожатым изгоем. Но вы этого не делали. Вы беспрекословно носили взятки и копили тысячи долларов на защиту. Вы просто сами хотели в эту систему. Она вам нравится и вы рассчитываете, что вам потом тоже будут «заносить». Вы знали, что ваши расходы потом отобъються с процентами. Вы не получали ученую степень, вы сдавали экзамен на лояльность закрытой коррупционной структуре, куда мечтали интегрироваться.

Нужно постоянно помнить, что коррупции при защитах нет ни в естественных науках, ни в целом ряде классических гуманитарных дисциплин. А у юристов и экономистов почему-то есть. К чему бы это? Не потому ли, что они сами её создали и большинство из них она устраивает?

Как решать эту проблему сейчас, похоже, не знает никто, но осознание проблемы — первый шаг к ее решению в будущем.

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