|ВРП продлил срок отстранения от должности киевского судьи Войтенко
|20.06.2018 18:04
|
Высший совет правосудия продолжила срок отстранения от исполнения служебных обязанностей судьи Подольского районного суда Киева Татьяне Войтенко, которая подозревается во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба ВРУ, передает
"Высший совет правосудия постановил: ходатайство заместителя
Генерального прокурора - руководителя Специализированной
антикоррупционной прокуратуры Холодницкого Н.И. удовлетворить,
продлить до 20 августа 2018 срок временного отстранения судьи
Подольского районного суда города Киева Войтенко Татьяны Витальевны
от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности",
- говорится в сообщении.