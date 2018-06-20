После объявления о выходе Соединенных Штатов Америки из Совета по правам человека Россия заявила о готовности занять освободившееся место.

О выходе Соединенных Штатов 19 июня объявили постоянный представитель при Никки Хейли и госсекретарь Майк Помпео, передает со ссылкой на .

"Мы идем на этот шаг, потому что наши обязательства не позволяют нам оставаться частью лицемерной и корыстной организации, которая издевается над правами человека", - сказала Хейли.

Она назвала Совет "защитником нарушителей прав человека и помойкой политических предубеждений". При этом отметила, что будут счастливы присоединиться к Совету, если он реформируется.

Россия без проволочек выдвинула свою кандидатуру на выборах в Совет по правам человека на 2021-2023 годы. Также в России не забыли раскритиковать решение .

"Совет по правам человека является ключевой международной площадкой для сотрудничества в сфере защиты прав человека и работает на основе принципов беспристрастности, объективности, неизбирательности, конструктивного диалога и сотрудничества", - заявил пресс-секретарь российской дипмиссии Федид Стржижовский.

В с разочарованием отреагировали на решение выйти из Совета по правам человека. Генсек Антониу Гутерреш предпочел бы, чтобы остались организации. Выходом разочарован также высший комиссар по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн.

Совет по правам человека насчитывает 47 стран-членов, которые избираются согласно регионального представительства. Другие государства имеют статус наблюдателя. Основная задача Совета - проведение всеобъемлющих периодических осмотров и выполнение каждым государством его обязательств в области прав человека, которые обеспечивают универсальность и одинаковое отношение ко всем государствам.

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