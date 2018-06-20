Сегодня с 7 утра до 18:00 боевики на Донбассе трижды
обстреливали позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает со
ссылкой на Facebook Операции объединенных сил.
"Противник, с 7 утра до 18 вечера, три раза нарушал режим
прекращения огня", - говорится в сообщении.
В районе Новотошковское, что на Луганском направлении, соперник вел
обстрел из минометов калибра 82-мм. На Мариупольском и Донецком
направлениях, в районах Песков и Лебединского враг вел огонь из
стрелкового оружия и гранатометов.
Отмечено, что в ходе боевых действий сегодня потерь между
украинских защитников нет.
Напомним, в период с 16 февраля по 15 мая 2018 мониторинговая
задача ООН по правам человека в Украине задокументировала на
Донбассе 81 жертву между гражданского населения. Наибольшее
количество пострадавших наблюдалась вокруг Горловки и города
Донецка.
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