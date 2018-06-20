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В течение дня боевики в Донбассе трижды обстреливали позиции ВСУ
20.06.2018 18:11

Сегодня с 7 утра до 18:00 боевики на Донбассе трижды обстреливали позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает со ссылкой на Facebook Операции объединенных сил.

"Противник, с 7 утра до 18 вечера, три раза нарушал режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

В районе Новотошковское, что на Луганском направлении, соперник вел обстрел из минометов калибра 82-мм. На Мариупольском и Донецком направлениях, в районах Песков и Лебединского враг вел огонь из стрелкового оружия и гранатометов.

Отмечено, что в ходе боевых действий сегодня потерь между украинских защитников нет.

Напомним, в период с 16 февраля по 15 мая 2018 мониторинговая задача ООН по правам человека в Украине задокументировала на Донбассе 81 жертву между гражданского населения. Наибольшее  количество пострадавших наблюдалась вокруг Горловки и города Донецка.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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