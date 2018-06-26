На протяжении прошлых суток, 25 июня, российские оккупационные войска 24 раза открывали огонь по позициям операции Объединенных сил, в том числе с использованием запрещенного Минскими договоренностями оружия.

Как сообщили в пресс-центре ООС, в результате вражеских обстрелов ранен один украинский военный.

На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское враг применял 120-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Также вражеская активность наблюдалась возле населенных пунктов Луганское и Золотое.

На Донецком направлении враг применил по защитникам Авдеевки и Крутой Балки 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Под прицельным огнем находились также защитники Марьинки, Каменки и Верхнеторецкого.

На Мариупольском направлении российские наемники применяли гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Противник обстреливал позиции ООС в районе населенных пунктов Лебединское, Гнутово, Широкино, Павлополь и Старогнатовка.

«Российские оккупационные войска 24 раза прибегли к прицельному огню по нашим позициям, четыре из которых – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу», — сообщили в пресс-службе.

По данным разведки, которые требуют уточнения, двое боевиков российских оккупационных войск уничтожены, трое ранены. В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск два раза открывали огонь по нашим защитникам.

На Луганском направлении враг обстрелял из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия украинские позиции в районе города Золотого, а из РПГ и стрелкового оружия в районе населенного пункта Лебединское на Мариупольском направлении.

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