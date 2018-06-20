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"Тупой пиар". Турчинов прокомментировал заявление Гриценко о своей причастности к его дискредитации
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20.06.2018 18:12
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Все средства хороши для поднятия своих рейтингов. Так секретарь
Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов
прокомментировал слова экс-министра обороны Анатолия Гриценко,
который обвинил его в организации кампании по дискредитации
Гриценко как будущего кандидата в президенты. Турчинов: Это расчет
на то, что люди не знают полномочий секретаря СНБО Фото:
turchynov.com О том, что Турчинов – организатор кампании по
дискредитации экс-министра обороны по заказу президента Украины
Петра Порошенко, Гриценко написал в Facebook 21 мая.В ответ
Турчинов подчеркнул, что "все средства хороши для привлечения к
себе внимания и поднятия своих рейтингов"."Есть хороший пиар, есть
плохой пиар, а есть тупой пиар. Вот это как раз пример тупого
пиара. Это расчет на то, что люди не знают полномочий секретаря
СНБО, у которого нет в подчинении силовых структур, нет средств
массовой информации. Поэтому как СНБО может обеспечить чью-то
дискредитацию? Мне, например, было бы интересно, если бы кто-то
рассказал", – отметил секретарь Совета нацбезопасности и
обороны.При этом Турчинов упрекнул Гриценко в том, что тот "ни разу
не был на фронте, хотя уже идет пятый год войны"."Были люди,
которые не ждали приглашений и просто ехали в самые горячие точки.
Но были и те, которые отсиживались, а потом в Facebook
поливали всех грязью, поучая, как надо воевать. За годы войны я уже
привык, когда свою растерянность и беспомощность пытаются спрятать,
прикрываясь мной. Поэтому с пренебрежением отношусь к тем, кто свою
трусость прикрывает ложью. Мне их жаль, это слабые люди", –
сказал секретарь СНБО.
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