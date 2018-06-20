Все средства хороши для поднятия своих рейтингов. Так секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов прокомментировал слова экс-министра обороны Анатолия Гриценко, который обвинил его в организации кампании по дискредитации Гриценко как будущего кандидата в президенты. Турчинов: Это расчет на то, что люди не знают полномочий секретаря СНБО Фото: turchynov.com О том, что Турчинов – организатор кампании по дискредитации экс-министра обороны по заказу президента Украины Петра Порошенко, Гриценко написал в Facebook 21 мая.В ответ Турчинов подчеркнул, что "все средства хороши для привлечения к себе внимания и поднятия своих рейтингов"."Есть хороший пиар, есть плохой пиар, а есть тупой пиар. Вот это как раз пример тупого пиара. Это расчет на то, что люди не знают полномочий секретаря СНБО, у которого нет в подчинении силовых структур, нет средств массовой информации. Поэтому как СНБО может обеспечить чью-то дискредитацию? Мне, например, было бы интересно, если бы кто-то рассказал", – отметил секретарь Совета нацбезопасности и обороны.При этом Турчинов упрекнул Гриценко в том, что тот "ни разу не был на фронте, хотя уже идет пятый год войны"."Были люди, которые не ждали приглашений и просто ехали в самые горячие точки. Но были и те, которые отсиживались, а потом в Facebook поливали всех грязью, поучая, как надо воевать. За годы войны я уже привык, когда свою растерянность и беспомощность пытаются спрятать, прикрываясь мной. Поэтому с пренебрежением отношусь к тем, кто свою трусость прикрывает ложью. Мне их жаль, это слабые люди", – сказал секретарь СНБО. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки обороны что турчинов гриценко как Теги: общество