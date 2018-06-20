Буквально на прошлой неделе я писал о том, что размещения Россией облигаций федерального займа становятся все меньше, а их привлекательность между инвесторов падает катастрофическими темпами. Тогда же я предположил, что после сокращения размещения ОФЗ с 50 млрд руб до 30 млрд, а после и до 20 млрд руб, не удивлюсь, если через месяц РФ вынуждена будет размещать пакеты по 10 млрд руб и то, без уверенности их полной продажи.

Что же, не прошло и месяца, а только неделя и сегодня РФ выходит на рынок ОФЗ с пакетом, не поверите — 10 миллиардов рублей!

Стоит сразу отметить, что Минфин выставил на продажу не обычные облигации, а ОФЗ-ПК 29012 с переменным купоном, выплаты которых проводятся по ставке RUONIA. Насколько это поможет данному пакету, узнаем несколько позже, а вот то, что данное размещение минимальное с ноября 2016 года – это факт!

Хочу заметить, что продажа ОФЗ это такая же важная статья доходов РФ в повестке дня “выживаемости” как экспорт нефти или газа. Например, за период с 2016 по 2017 год РФ продала ОФЗ на $25 млрд, что превышает её доходы от экспорта оружия. Только в отличие от нефти и газа, или оружия, облигации позволяют привлечь в РФ временные инвестиции, которые могут быть владельцем оных возвращены. А этот возврат влечет отток из России валюты.

С учетом только вышеизложенного и столь неожиданным пике размещения ОФЗ, боюсь оказаться голословным, но не удивлюсь, если в один красивый день РФ попросту не выйдет на торги с очередным пакетом ОФЗ.

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