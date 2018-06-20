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Москалькова о Сенцове: Получает витамины, глюкозу, белки. То есть у него фактически там как лечебное голодание
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20.06.2018 18:17
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За время голодовки в российской колонии украинский режиссер Олег
Сенцов прибавил несколько килограмм, утверждает уполномоченный по
правам человека РФ Татьяна Москалькова. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Сенцов объявил голодовку 14
мая Фото: ЕРА "Каждый день к нему ходит локальный
уполномоченный Анатолий Сак. Это такой твердый человек, старой еще
закалки. От него так легко не отделаешься. И вот он практически в
ежедневном режиме присылает мне отчеты, даже с фотографиями. Сенцов
не похудел, он даже прибавил несколько килограммов. Писали, что у
него зубы выпали, что там чуть ли не цинга, – это не так, зубы
на месте. Он обрит наголо, но выглядит хорошо. Получает
поддерживающую терапию: витамины, глюкозу, белки. С собственного
согласия получает. То есть у него действительно там как лечебное
голодание получается. Ну а так голодовка, протест – это его
законное право", – рассказала она. Сенцов был
приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа
2015 года. Российский суд признал его виновным в создании
в Крыму террористического сообщества и руководстве им,
покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном
хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух
террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов
своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил
бессрочную голодовку в колонии города
Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских
политзаключенных, но себя в список не включил.9 июня президент
Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ
Владимиром Путиным вопрос украинских
политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих
стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.19 июня
уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила
Денисова заявила, что достигнутые накануне договоренности с
Москальковой о синхронном посещении Сенцова и руководителя
"РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского не выполнены.В этот день
российские деятели искусств обратились к Путину с просьбой
помиловать Сенцова.Под обращением подписались 12 человек, в том
числе режиссеры Андрей Звягинцев, Павел Лунгин, Александр
Сокуров, Валерий Тодоровский и Алексей Учитель, журналисты
Владимир Познер и Ксения Собчак, актриса Чулпан Хаматова,
художник-мультипликатор Юрий Норштейн.Спикер Кремля Дмитрий
Песков заявил, что "для помилования предусмотрена процедура,
которая инициируется самим осужденным".Первый вице-спикер Верховной
Рады Ирина Геращенко выразила мнение, что украинский режиссер
не будет просить Путина о помиловании.Сегодня Денисова
призвала Москалькову обратиться к Путину с просьбой освободить
Сенцова.
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