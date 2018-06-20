За время голодовки в российской колонии украинский режиссер Олег Сенцов прибавил несколько килограмм, утверждает уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сенцов объявил голодовку 14 мая Фото: ЕРА "Каждый день к нему ходит локальный уполномоченный Анатолий Сак. Это такой твердый человек, старой еще закалки. От него так легко не отделаешься. И вот он практически в ежедневном режиме присылает мне отчеты, даже с фотографиями. Сенцов не похудел, он даже прибавил несколько килограммов. Писали, что у него зубы выпали, что там чуть ли не цинга, – это не так, зубы на месте. Он обрит наголо, но выглядит хорошо. Получает поддерживающую терапию: витамины, глюкозу, белки. С собственного согласия получает. То есть у него действительно там как лечебное голодание получается. Ну а так голодовка, протест – это его законное право", – рассказала она. Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.19 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что достигнутые накануне договоренности с Москальковой о синхронном посещении Сенцова и руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского не выполнены.В этот день российские деятели искусств обратились к Путину с просьбой помиловать Сенцова.Под обращением подписались 12 человек, в том числе режиссеры Андрей Звягинцев, Павел Лунгин, Александр Сокуров, Валерий Тодоровский и Алексей Учитель, журналисты Владимир Познер и Ксения Собчак, актриса Чулпан Хаматова, художник-мультипликатор Юрий Норштейн.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным".Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко выразила мнение, что украинский режиссер не будет просить Путина о помиловании.Сегодня Денисова призвала Москалькову обратиться к Путину с просьбой освободить Сенцова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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