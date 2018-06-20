Военнослужащий 72-й бригады Дмитрий Балабух, который в очереди на маршрутку в зарезал повара Руслана Юрченко, может получить наименьшее из возможных наказания.

Событие квалифицировано по статье "умышленное противоправное причинение смерти другому человеку", которое наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет. Прокуратура просит для Балабуха 9 лет тюрьмы, передает со ссылкой на .

По информации издания, стороны конфликта договариваются о том, чтобы обвиняемый получил "нижний предел" - 7 лет лишения свободы и якобы потерпевшая сторона не против такого развития событий. Хотя открыто об этом не заявляется. Также существует гражданский иск, по которому семье погибшего должны выплатить 500 тыс. грн.

В сложившейся ситуации, есть вероятность, что защита ветерана АТО не будет существенно использовать свидетелей, которые могут подробно рассказать о произошедшем.

"Это было спровоцировано - была словесная перепалка у маршрутки. Она началась после того, как водитель отказал Дмитрию в проезде по УБД. Говорят, после этого погибший стал на сторону водителя, и упрекал Дмитрию тем, что он воин ​​АТО ... Но драки не было . Только слова. Поэтому все равно невозможно перевести дело в плоскость самозащит ", - рассказал координатор Союза ветеранов войны с Россией Александр Войтко.

В возле станции метро Черниговская 10 февраля убили 35-летнего Руслана Юрченко. Вместе с женой Яной, 29 лет, стоял в очереди на маршрутку в Прилуки на Черниговщине. Сделал замечание мужчине, который пытался зайти в транспорт без очереди. В ответ получил удар ножом в сердце. Скончался до приезда медиков. У него остались дочь 10-летняя Диана и сын Даниил, 5 лет.

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