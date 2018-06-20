|Россия запретила въезд ряду граждан Латвии за "русофобские позиции"
|20.06.2018 18:19
|
В МИД России передали латвийским дипломатам список лиц-граждан Латвии, которым запрещен въезд в РФ, в ответ на решение правительства Латвии о запрете на въезд на территорию своей страны 49 российским гражданам из "Списка Магнитского", передает со ссылкой на пресс-службу российского МИД.
"В ответ на недружественные действия правительства Латвии,
который запретил въезд на территорию своей страны 49 российским
гражданам с т.н."Списока Магнитского", в МИД России был вызван
заместитель руководителя латвийской дипмиссии в Москве. Вручили ей
список лиц-граждан Латвии, которые занимают открыто русофобские
позиции, которые выступают за усиление антироссийских санкций и
сохранение практики дискриминации русскоязычного меньшинства,
которым закрыт въезд в Российскую Федерацию", - говорится в
сообщении.