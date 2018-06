var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4181; coreola.articleid = 251899; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4181] = 4181; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Блоги



Блоги



Александр холод

Не Конституция виновна в унизительном положении страны, в скитаниях миллионов украинцев. Виновны нарушители Основного закона { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/aleksandr-moroz/ne-konstituciya-vinovna-v-unizitelnom-polozhenii-strany-v-skitaniyah-millionov-ukraincev-vinovny-narushiteli-osnovnogo-zakona-251899.html" }, "headline": "Не Конституция виновна в унизительном положении страны, в скитаниях миллионов украинцев. Виновны нарушители Основного закона", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2518/99_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-06-20T19:15:24+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "Украина нуждается в изменении системы власти, считает экс-спикер Верховной Рады Александр холод." , "keywords": "Украина, Конституция, Александр Мороз, реформы, День Конституции" } Александр Мороз Экс-спикер Верховной Рады Украины. все материалы автора → ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА» Не Конституция виновна в унизительном положении страны, в скитаниях миллионов украинцев. Виновны нарушители Основного закона Сегодня 19.15 | комментариев: Уважаемые друзья, единомышленники, соотечественники!Каждая страна имеет особые даты в своей истории, даты определяющие. Такой датой для нас является День Конституции Украины.Хорошо помня каждый момент, касающийся подготовки и принятия Основного закона, могу засвидетельствовать их как знак борьбы за сущность самого государства, за право на его суверенное существование. В этой борьбе свое достоинство проявили депутаты разных, даже противоположных, убеждений, но объединяло их чувство ответственности перед народом, перед своей родиной. Почтим же их – настоящих (не "назначенных") борцов за независимость Украины!Прошло немало времени с памятного утра 28 июня 1996 года. Такой ли стала наша страна, как представлялось нам, авторам ее Основного закона? Нет, должны признавать, ища причину общего неуспеха. А она – причина – очевидна. Не разнообразные "враги", не сложности глобализирующегося мира, не объективные трудности расчлененной экономики... Причины в нас самих. И первая между них – несоблюдение правил, предусмотренных Основным законом.Не Конституция виновна в унизительном положении страны, в скитаниях миллионов украинцев. Виновны нарушители Конституции. Касается это в определенной степени каждого, поскольку право жить по Конституции надо отстаивать везде и всегда. Но больше только это касается власти, ее представителей и, разумеется, тех, кто должен по должности гарантировать соблюдение определенных норм.Не стал бы упоминать фамилий тех, кого касается сказанное. Но разберемся сами, почему, сравнивая различные этапы жизни страны, мы называем их именами президентов? Почему, ведь Конституцией такая роль им не отведена? Украина – парламентско-президентская республика, как Австрия, Германия, Словакия и другие европейские страны. Не в этом начало отклонений от одобренного 22 года назад правопорядка: соединение бизнеса и власти, унижение роли и статуса самоуправляющихся структур, фактическое отсутствие права на волеизъявление граждан на выборах?Живем не по Конституции. Такая правда раз за разом напоминает о необходимости изменения системы власти. В первую очередь для того, чтобы общественная жизнь соответствовала своей сутью тому, что уже (и давно) записано в Основном законе. Чтобы никто бесстыдно не называл положительными реформами то, что антиконституционно навязывается народу в различных сферах нашей жизни: в управлении, в образовании, в здравоохранении, в социальном обеспечении, в использовании природных богатств...Игнорирования конституционных норм порождает беспорядок, а люди стремятся жить по понятным и справедливым правилам. Поэтому, между прочим, и бегут туда, где можно реализовать свои права на труд, отдых, уважение к себе, право жить. Жить так, как записано в нашей Конституции.Давайте добиваться этого в своей стране! Источник: "ГОРДОН" Сводка.нет - Новости Украины и Мира



