Патрульные полицейские обнаружили в Краматорске четырех детей без родительского присмотра. Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции Краматорска, передает .

Неизвестный мужчина сообщил правоохранителям, что его знакомая после празднования дня рождения дочери, на котором принимала алкогольные напитки, ушла из дома и не вернулась. Прибыв на место вызова, патрульные обнаружили без присмотра четырех несовершеннолетних детей: девочек 14-ти, 13-ти и 7-ми и мальчика 8 лет.

"Дети были неухоженные, грязные спали на полу без постельного белья. В самом доме было мусор, грязная посуда, а еще - не было ванной комнаты и отсутствует вода", - отметили в ведомстве

Соседи рассказали полицейским, что мать регулярно покидает детей, нигде не работает и живет за счет выплат на малышей. Сейчас детей передали в коммунальное медицинское учреждение. Всю информацию передали в ювенальной превенции Краматорска.

Напомним, в сети появилось видео того, как женщина вместе с мужем употребляли наркотики при двухлетнем ребенке. Женщина заплатит штраф 34 гривны.

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