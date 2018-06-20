В Киеве появятся постеры с персонажем под названием Гусь на станциях и линиях метрополитена. Об этом сообщает ТСН .

На плакатах Гусь будет объяснять правила поведения в метро, а также напоминать о вежливости во время поездок.

В настоящее время готовы девять плакатов. Всего в метро планируют разместить еще несколько постеров, которые будут содержать самые популярные правила. Отмечается, что они должны появиться на станциях уже через месяц.

Как сообщал svodka.net ранее, начиная с 06:00 утра воскресения, 17 июня, работу станций Театральная, Площадь Льва Толстого и Дворец спорта Киевского метрополитена ограничили по случаю проведения Марша равенства. Данные станции метро являются закрытыми и на вход, и на выход.

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