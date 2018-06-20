Украинская сторона ожидает официального обращения Генерального
секретаря Совета Европы Турбйорна Янгланда к президенту РФ
Владимиру Путину с требованием освободить украинских заложников и
политзаключенных. Об этом написала в Facebook первый заместитель
председателя ВР Ирина Геращенко, передает .
"Во вторник, накануне визита Генсека СЕ Турбйорна Янгланд в
Москву мы с Владимиром Арьевым обратились к нему с письмом -
требованием: поднять в РФ вопрос немедленного освобождения
украинских политзаключенных. Если Янгланд готов обратиться к В.
Путину с просьбой об освобождении В.Сенцова и других пленников
Кремля - он должен немедленно обратиться и добиваться их
освобождения по гуманитарным причинам", - написала нардеп.
Как сообщал 20 июня Ягланд посещает в Москву, где планировал
обсудить вопрос возвращения российской делегации в Парламентскую
ассамблею Совета Европы.
Геращенко отметила, что осознает, что вопрос об освобождении
политзаключенных Янгланд может привязать к обещанию вернуть РФ в
ПАСЕ без выполнения Россией резолюций Асамблеии по выполнению
минских соглашений и деоккупации Крыма и Донбасса.
"Подчеркиваю, что немедленное освобождение заложников - это лишь
одно из требований к РФ и только один из пунктов минских
соглашений, где также говорится о прекращении огня, вывод
иностранного оружия и техники и тд. И санкции против России,
которая убивает Олега, воюет на Донбассе, мучает украинцев в
тюрьмах, разрушает Донбасс, украла Крым, должны продолжаться до
полной деоккупации украденных территорий", - говорится в сообщении
Геращенко.
Однако, по ее словам, заложников необходимо освобождать немедленно,
и это - обязанность Генсека СЕ - требовать от президента РФ,
страны-члена СЕ, соблюдения международного гуманитарного права и
освобождение всех незаконно удерживаемых украинский.
"Ждем официального обращения Янгланда к Путину с требованием
освободить заложников и политзаключенных. И Олега, и всех остальных
в тюрьмах РФ и на оккупированных территориях", - добавила она.
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